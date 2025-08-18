Lisätietoja ISK-rahakkeesta

ISKRA Token – hinta (ISK)

1ISK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00398
$0.00398$0.00398
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen ISKRA Token (ISK) -hintakaavio
2025-08-22 04:10:19 (UTC+8)

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00365
$ 0.00365$ 0.00365
24 h:n matalin
$ 0.00598
$ 0.00598$ 0.00598
24 h:n korkein

$ 0.00365
$ 0.00365$ 0.00365

$ 0.00598
$ 0.00598$ 0.00598

$ 0.6174141988689682
$ 0.6174141988689682$ 0.6174141988689682

$ 0.003859622862244237
$ 0.003859622862244237$ 0.003859622862244237

0.00%

0.00%

+2.31%

+2.31%

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00398. Viimeisen 24 tunnin aikana ISK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00365 ja korkeimmillaan $ 0.00598 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ISK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6174141988689682, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003859622862244237.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ISK on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +2.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen markkinatiedot

No.1943

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 324.97K
$ 324.97K$ 324.97K

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

383.17M
383.17M 383.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,852,899.71
996,852,899.71 996,852,899.71

38.31%

BASE

ISKRA Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 324.97K. ISK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 383.17M ja sen kokonaistarjonta on 996852899.71. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.98M.

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ISKRA Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00042-9.55%
60 päivää$ -0.00093-18.95%
90 päivää$ -0.00258-39.33%
ISKRA Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ISK-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ISKRA Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00042 (-9.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ISKRA Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ISK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00093 (-18.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ISKRA Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00258 (-39.33%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ISKRA Token (ISK)?

Tarkista ISKRA Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ISKRA Token (ISK)

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

ISKRA Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ISKRA Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ISK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ISKRA Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ISKRA Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ISKRA Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ISKRA Token (ISK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ISKRA Token (ISK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ISKRA Token-rahakkeelle.

Tarkista ISKRA Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen tokenomiikka

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ISK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ISKRA Token (ISK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ISKRA Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ISKRA Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ISK paikallisiin valuuttoihin

ISKRA Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ISKRA Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ISKRA Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ISKRA Token”

Paljonko ISKRA Token (ISK) on arvoltaan tänään?
ISK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00398 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ISK-USD-parin nykyinen hinta?
ISK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00398. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ISKRA Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ISK markkina-arvo on $ 1.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ISK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ISK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 383.17M USD.
Mikä oli ISK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ISK saavutti ATH-hinnaksi 0.6174141988689682 USD.
Mikä oli ISK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ISK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003859622862244237 USD.
Mikä on ISK-rahakkeen treidausvolyymi?
ISK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 324.97K USD.
Nouseeko ISK tänä vuonna korkeammalle?
ISK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ISK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:10:19 (UTC+8)

ISKRA Token (ISK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 ISK = 0.00398 USD

Treidaa ISK-rahaketta

