IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen tiedot Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live. Virallinen verkkosivusto: https://undercoveriris.io/ Valkoinen paperi: https://undercoveriris.io/who-is-iris Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xEA87148a703ADc0DE89dB2aC2b6b381093aE8ee0 Osta IRISVIRTUAL-rahaketta nyt!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.007347 $ 0.007347 $ 0.007347 Lue lisää IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen hinnasta

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IRISVIRTUAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IRISVIRTUAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IRISVIRTUAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IRISVIRTUAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IRISVIRTUAL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IRISVIRTUAL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IRISVIRTUAL-rahakkeita MEXCistä nyt!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen hintahistoria IRISVIRTUAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IRISVIRTUAL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IRISVIRTUAL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IRISVIRTUAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IRISVIRTUAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IRISVIRTUAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

