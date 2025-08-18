Lisätietoja IRISVIRTUAL-rahakkeesta

IRIS by Virtuals-logo

IRIS by Virtuals – hinta (IRISVIRTUAL)

1IRISVIRTUAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.006556
$0.006556$0.006556
+0.03%1D
USD
Reaaliaikainen IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:58:52 (UTC+8)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.006539
$ 0.006539$ 0.006539
24 h:n matalin
$ 0.006912
$ 0.006912$ 0.006912
24 h:n korkein

$ 0.006539
$ 0.006539$ 0.006539

$ 0.006912
$ 0.006912$ 0.006912

--
----

--
----

-0.10%

+0.03%

+15.11%

+15.11%

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00655. Viimeisen 24 tunnin aikana IRISVIRTUAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.006539 ja korkeimmillaan $ 0.006912 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IRISVIRTUAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IRISVIRTUAL on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja +15.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 51.23K
$ 51.23K$ 51.23K

$ 6.55M
$ 6.55M$ 6.55M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

IRIS by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 51.23K. IRISVIRTUAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.55M.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän IRIS by Virtuals-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000197+0.03%
30 päivää$ -0.001013-13.40%
60 päivää$ -0.00319-32.76%
90 päivää$ -0.02345-78.17%
IRIS by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IRISVIRTUAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000197 (+0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

IRIS by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001013 (-13.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

IRIS by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IRISVIRTUAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00319 (-32.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

IRIS by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02345 (-78.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)?

Tarkista IRIS by Virtuals-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live.

IRIS by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja IRIS by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IRISVIRTUAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue IRIS by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään IRIS by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

IRIS by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita IRIS by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista IRIS by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikka

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IRISVIRTUAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa IRIS by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa IRIS by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IRISVIRTUAL paikallisiin valuuttoihin

IRIS by Virtuals-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton IRIS by Virtuals toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen IRIS by Virtuals-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”IRIS by Virtuals”

Paljonko IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) on arvoltaan tänään?
IRISVIRTUAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00655 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IRISVIRTUAL-USD-parin nykyinen hinta?
IRISVIRTUAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00655. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on IRIS by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IRISVIRTUAL markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IRISVIRTUAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IRISVIRTUAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli IRISVIRTUAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IRISVIRTUAL saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli IRISVIRTUAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IRISVIRTUAL-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on IRISVIRTUAL-rahakkeen treidausvolyymi?
IRISVIRTUAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 51.23K USD.
Nouseeko IRISVIRTUAL tänä vuonna korkeammalle?
IRISVIRTUAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IRISVIRTUAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:58:52 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

