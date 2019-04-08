IRISnet (IRIS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu IRISnet (IRIS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

IRISnet (IRIS) -rahakkeen tiedot IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. Virallinen verkkosivusto: https://www.irisnet.org/ Valkoinen paperi: https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html Block Explorer: https://irishub.iobscan.io/#/home Osta IRIS-rahaketta nyt!

IRISnet (IRIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu IRISnet (IRIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kokonaistarjonta: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.31584 $ 0.31584 $ 0.31584 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 Nykyinen hinta: $ 0.0011192 $ 0.0011192 $ 0.0011192 Lue lisää IRISnet (IRIS) -rahakkeen hinnasta

IRISnet (IRIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset IRISnet (IRIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IRIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IRIS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IRIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IRIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IRIS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään IRISnet (IRIS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IRIS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IRIS-rahakkeita MEXCistä nyt!

IRISnet (IRIS) -rahakkeen hintahistoria IRIS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IRIS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IRIS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IRIS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IRIS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IRIS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!