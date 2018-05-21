IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu IoTeX Network (IOTX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen tiedot IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Virallinen verkkosivusto: https://www.iotex.io/ Valkoinen paperi: https://iotex.io/2.0 Block Explorer: https://iotexscan.io/ Osta IOTX-rahaketta nyt!

IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 269.27M $ 269.27M $ 269.27M Kokonaistarjonta: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 285.20M $ 285.20M $ 285.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 Nykyinen hinta: $ 0.02852 $ 0.02852 $ 0.02852 Lue lisää IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen hinnasta

IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IOTX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IOTX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IOTX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IOTX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

