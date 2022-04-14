Charged Particles (IONX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Charged Particles (IONX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Charged Particles (IONX) -rahakkeen tiedot Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away. Virallinen verkkosivusto: https://charged.fi/ Valkoinen paperi: https://docs.charged.fi/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x02d3a27ac3f55d5d91fb0f52759842696a864217 Osta IONX-rahaketta nyt!

Charged Particles (IONX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Charged Particles (IONX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 179.90K $ 179.90K $ 179.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.001799 $ 0.001799 $ 0.001799 Lue lisää Charged Particles (IONX) -rahakkeen hinnasta

Charged Particles (IONX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Charged Particles (IONX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IONX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IONX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IONX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IONX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IONX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Charged Particles (IONX) -rahakkeen salkkuusi?

Charged Particles (IONX) -rahakkeen hintahistoria IONX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

IONX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IONX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IONX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

