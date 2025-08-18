Lisätietoja IONX-rahakkeesta

IONX-rahakkeen hintatiedot

IONX-rahakkeen valkoinen paperi

IONX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IONX-rahakkeen tokenomiikka

IONX-rahakkeen hintaennuste

IONX-rahakkeen historia

IONX-osto-opas

IONX/fiat-valuuttamuunnin

IONX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Charged Particles-logo

Charged Particles – hinta (IONX)

1IONX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001667
$0.001667$0.001667
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Charged Particles (IONX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:10:11 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001619
$ 0.001619$ 0.001619
24 h:n matalin
$ 0.001667
$ 0.001667$ 0.001667
24 h:n korkein

$ 0.001619
$ 0.001619$ 0.001619

$ 0.001667
$ 0.001667$ 0.001667

$ 2.74840838
$ 2.74840838$ 2.74840838

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+3.54%

+3.54%

Charged Particles (IONX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001667. Viimeisen 24 tunnin aikana IONX on vaihdellut alimmillaan $ 0.001619 ja korkeimmillaan $ 0.001667 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IONX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.74840838, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IONX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +3.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Charged Particles (IONX) -rahakkeen markkinatiedot

No.4846

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.73
$ 7.73$ 7.73

$ 166.70K
$ 166.70K$ 166.70K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Charged Particles-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.73. IONX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 166.70K.

Charged Particles (IONX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Charged Particles-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.000159+10.54%
60 päivää$ +0.000405+32.09%
90 päivää$ -0.000122-6.82%
Charged Particles-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IONX-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Charged Particles 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000159 (+10.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Charged Particles-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IONX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000405 (+32.09%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Charged Particles-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000122 (-6.82%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Charged Particles (IONX)?

Tarkista Charged Particles-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Charged Particles (IONX)

Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Charged Particles on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Charged Particles-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IONX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Charged Particles-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Charged Particles-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Charged Particles-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Charged Particles (IONX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Charged Particles (IONX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Charged Particles-rahakkeelle.

Tarkista Charged Particles-rahakkeen hintaennuste nyt!

Charged Particles (IONX) -rahakkeen tokenomiikka

Charged Particles (IONX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IONX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Charged Particles (IONX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Charged Particles:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Charged Particles MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IONX paikallisiin valuuttoihin

1 Charged Particles(IONX) - VND
43.867105
1 Charged Particles(IONX) - AUD
A$0.00258385
1 Charged Particles(IONX) - GBP
0.00123358
1 Charged Particles(IONX) - EUR
0.00143362
1 Charged Particles(IONX) - USD
$0.001667
1 Charged Particles(IONX) - MYR
RM0.00703474
1 Charged Particles(IONX) - TRY
0.06823031
1 Charged Particles(IONX) - JPY
¥0.246716
1 Charged Particles(IONX) - ARS
ARS$2.19053802
1 Charged Particles(IONX) - RUB
0.13431019
1 Charged Particles(IONX) - INR
0.14549576
1 Charged Particles(IONX) - IDR
Rp27.32786448
1 Charged Particles(IONX) - KRW
2.33473352
1 Charged Particles(IONX) - PHP
0.09531906
1 Charged Particles(IONX) - EGP
￡E.0.08081616
1 Charged Particles(IONX) - BRL
R$0.00911849
1 Charged Particles(IONX) - CAD
C$0.00231713
1 Charged Particles(IONX) - BDT
0.20274054
1 Charged Particles(IONX) - NGN
2.56066203
1 Charged Particles(IONX) - COP
$6.72176075
1 Charged Particles(IONX) - ZAR
R.0.02955591
1 Charged Particles(IONX) - UAH
0.06864706
1 Charged Particles(IONX) - VES
Bs0.228379
1 Charged Particles(IONX) - CLP
$1.61699
1 Charged Particles(IONX) - PKR
Rs0.46996064
1 Charged Particles(IONX) - KZT
0.89574578
1 Charged Particles(IONX) - THB
฿0.05444422
1 Charged Particles(IONX) - TWD
NT$0.05086017
1 Charged Particles(IONX) - AED
د.إ0.00611789
1 Charged Particles(IONX) - CHF
Fr0.0013336
1 Charged Particles(IONX) - HKD
HK$0.01301927
1 Charged Particles(IONX) - AMD
֏0.6379609
1 Charged Particles(IONX) - MAD
.د.م0.01501967
1 Charged Particles(IONX) - MXN
$0.03127292
1 Charged Particles(IONX) - SAR
ريال0.00625125
1 Charged Particles(IONX) - PLN
0.00610122
1 Charged Particles(IONX) - RON
лв0.00725145
1 Charged Particles(IONX) - SEK
kr0.01603654
1 Charged Particles(IONX) - BGN
лв0.00280056
1 Charged Particles(IONX) - HUF
Ft0.56933051
1 Charged Particles(IONX) - CZK
0.03529039
1 Charged Particles(IONX) - KWD
د.ك0.000508435
1 Charged Particles(IONX) - ILS
0.00568447
1 Charged Particles(IONX) - AOA
Kz1.52795553
1 Charged Particles(IONX) - BHD
.د.ب0.000626792
1 Charged Particles(IONX) - BMD
$0.001667
1 Charged Particles(IONX) - DKK
kr0.01071881
1 Charged Particles(IONX) - HNL
L0.04382543
1 Charged Particles(IONX) - MUR
0.07623191
1 Charged Particles(IONX) - NAD
$0.02945589
1 Charged Particles(IONX) - NOK
kr0.01697006
1 Charged Particles(IONX) - NZD
$0.00285057
1 Charged Particles(IONX) - PAB
B/.0.001667
1 Charged Particles(IONX) - PGK
K0.00690138
1 Charged Particles(IONX) - QAR
ر.ق0.00606788
1 Charged Particles(IONX) - RSD
дин.0.16831699

Charged Particles-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Charged Particles toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Charged Particles-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Charged Particles”

Paljonko Charged Particles (IONX) on arvoltaan tänään?
IONX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001667 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IONX-USD-parin nykyinen hinta?
IONX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001667. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Charged Particles-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IONX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IONX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IONX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli IONX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IONX saavutti ATH-hinnaksi 2.74840838 USD.
Mikä oli IONX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IONX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IONX-rahakkeen treidausvolyymi?
IONX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.73 USD.
Nouseeko IONX tänä vuonna korkeammalle?
IONX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IONX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:10:11 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

IONX-USD-laskin

Summa

IONX
IONX
USD
USD

1 IONX = 0.001667 USD

Treidaa IONX-rahaketta

IONXUSDT
$0.001667
$0.001667$0.001667
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu