Inverse DAO (INV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Inverse DAO (INV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Inverse DAO (INV) -rahakkeen tiedot Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Virallinen verkkosivusto: https://inverse.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Osta INV-rahaketta nyt!

Inverse DAO (INV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Inverse DAO (INV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 36.82M $ 36.82M $ 36.82M Kokonaistarjonta: $ 719.00K $ 719.00K $ 719.00K Kierrossa oleva tarjonta: $ 707.24K $ 707.24K $ 707.24K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 37.43M $ 37.43M $ 37.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 2,001.66 $ 2,001.66 $ 2,001.66 Kaikkien aikojen alin: $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 Nykyinen hinta: $ 52.06 $ 52.06 $ 52.06 Lue lisää Inverse DAO (INV) -rahakkeen hinnasta

Inverse DAO (INV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Inverse DAO (INV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä INV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät INV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka INV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Inverse DAO (INV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita INV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan INV-rahakkeita MEXCistä nyt!

Inverse DAO (INV) -rahakkeen hintahistoria INV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu INV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

INV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne INV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? INV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso INV-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!