Inverse DAO-logo

Inverse DAO – hinta (INV)

1INV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$49.39
+5.08%1D
USD
Reaaliaikainen Inverse DAO (INV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:59:21 (UTC+8)

Inverse DAO (INV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 44.56
24 h:n matalin
$ 50.32
24 h:n korkein

$ 44.56
$ 50.32
$ 1,788.53511267
$ 20.738103277153993
+2.87%

+5.08%

+17.07%

+17.07%

Inverse DAO (INV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 49.44. Viimeisen 24 tunnin aikana INV on vaihdellut alimmillaan $ 44.56 ja korkeimmillaan $ 50.32 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,788.53511267, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 20.738103277153993.

Lyhyen aikavälin tuloksissa INV on muuttunut +2.87% viimeisen tunnin aikana, +5.08% 24 tunnin aikana ja +17.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Inverse DAO (INV) -rahakkeen markkinatiedot

No.733

$ 34.97M
$ 64.03K
$ 35.55M
707.24K
719,000
2021-01-01 00:00:00

ETH

Inverse DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.03K. INV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 707.24K ja sen kokonaistarjonta on 719000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.55M.

Inverse DAO (INV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Inverse DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +2.3877+5.08%
30 päivää$ +10.23+26.09%
60 päivää$ +22.54+83.79%
90 päivää$ +21.4+76.31%
Inverse DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään INV-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.3877 (+5.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Inverse DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +10.23 (+26.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Inverse DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, INV-rahakkeiden hinta muuttui $ +22.54 (+83.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Inverse DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +21.4 (+76.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Inverse DAO (INV)?

Tarkista Inverse DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Inverse DAO (INV)

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Inverse DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Inverse DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista INV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Inverse DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Inverse DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Inverse DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Inverse DAO (INV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Inverse DAO (INV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Inverse DAO-rahakkeelle.

Tarkista Inverse DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Inverse DAO (INV) -rahakkeen tokenomiikka

Inverse DAO (INV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Inverse DAO (INV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Inverse DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Inverse DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

INV paikallisiin valuuttoihin

Inverse DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Inverse DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Inverse DAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Inverse DAO”

Paljonko Inverse DAO (INV) on arvoltaan tänään?
INV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 49.44 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on INV-USD-parin nykyinen hinta?
INV -USD-parin nykyinen hinta on $ 49.44. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Inverse DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen INV markkina-arvo on $ 34.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on INV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
INV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 707.24K USD.
Mikä oli INV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
INV saavutti ATH-hinnaksi 1,788.53511267 USD.
Mikä oli INV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
INV-rahakkeen ATL-hinta oli 20.738103277153993 USD.
Mikä on INV-rahakkeen treidausvolyymi?
INV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.03K USD.
Nouseeko INV tänä vuonna korkeammalle?
INV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

