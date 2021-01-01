Inverse DAO (INV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 49.44. Viimeisen 24 tunnin aikana INV on vaihdellut alimmillaan $ 44.56 ja korkeimmillaan $ 50.32 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,788.53511267, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 20.738103277153993.
Lyhyen aikavälin tuloksissa INV on muuttunut +2.87% viimeisen tunnin aikana, +5.08% 24 tunnin aikana ja +17.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Inverse DAO (INV) -rahakkeen markkinatiedot
No.733
$ 34.97M
$ 34.97M
$ 64.03K
$ 64.03K
$ 35.55M
$ 35.55M
707.24K
707.24K
719,000
719,000
2021-01-01 00:00:00
ETH
Inverse DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.03K. INV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 707.24K ja sen kokonaistarjonta on 719000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.55M.
Inverse DAO (INV) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Inverse DAO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +2.3877
+5.08%
30 päivää
$ +10.23
+26.09%
60 päivää
$ +22.54
+83.79%
90 päivää
$ +21.4
+76.31%
Inverse DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään INV-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.3877 (+5.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Inverse DAO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +10.23 (+26.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Inverse DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, INV-rahakkeiden hinta muuttui $ +22.54 (+83.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Inverse DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +21.4 (+76.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Inverse DAO (INV)?
Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.
Inverse DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Inverse DAO (INV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Inverse DAO (INV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Inverse DAO-rahakkeelle.
Inverse DAO (INV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
