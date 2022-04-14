Interlay (INTR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Interlay (INTR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Interlay (INTR) -rahakkeen tiedot Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks. Virallinen verkkosivusto: https://interlay.io/ Valkoinen paperi: https://docs.interlay.io/#/ Block Explorer: https://interlay.subscan.io/ Osta INTR-rahaketta nyt!

Interlay (INTR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Interlay (INTR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 164.74K $ 164.74K $ 164.74K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 67.02M $ 67.02M $ 67.02M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.44 $ 0.44 $ 0.44 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002100543285091078 $ 0.002100543285091078 $ 0.002100543285091078 Nykyinen hinta: $ 0.002458 $ 0.002458 $ 0.002458 Lue lisää Interlay (INTR) -rahakkeen hinnasta

Interlay (INTR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Interlay (INTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä INTR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INTR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät INTR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INTR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka INTR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Interlay (INTR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita INTR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan INTR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Interlay (INTR) -rahakkeen hintahistoria INTR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu INTR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

INTR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne INTR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? INTR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso INTR-rahakkeen hintaennuste nyt!

