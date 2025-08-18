Lisätietoja INTR-rahakkeesta

Interlay-logo

Interlay – hinta (INTR)

1INTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Interlay (INTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:59:13 (UTC+8)

Interlay (INTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Interlay (INTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002464. Viimeisen 24 tunnin aikana INTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.002443 ja korkeimmillaan $ 0.002662 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.15971427645110478, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002100543285091078.

Lyhyen aikavälin tuloksissa INTR on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -8.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Interlay (INTR) -rahakkeen markkinatiedot

Interlay-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 165.14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.18K. INTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 67.02M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.46M.

Interlay (INTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Interlay-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000296-0.12%
30 päivää$ -0.000107-4.17%
60 päivää$ +0.00006+2.49%
90 päivää$ -0.001054-29.97%
Interlay-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään INTR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000296 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Interlay 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000107 (-4.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Interlay-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, INTR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00006 (+2.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Interlay-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001054 (-29.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Interlay (INTR)?

Tarkista Interlay-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Interlay (INTR)

Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks.

Interlay on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Interlay-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista INTR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Interlay-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Interlay-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Interlay-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Interlay (INTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Interlay (INTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Interlay-rahakkeelle.

Tarkista Interlay-rahakkeen hintaennuste nyt!

Interlay (INTR) -rahakkeen tokenomiikka

Interlay (INTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Interlay (INTR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Interlay:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Interlay MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

INTR paikallisiin valuuttoihin

Interlay-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Interlay toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Interlay-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Interlay”

Paljonko Interlay (INTR) on arvoltaan tänään?
INTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002464 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on INTR-USD-parin nykyinen hinta?
INTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002464. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Interlay-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen INTR markkina-arvo on $ 165.14K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on INTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
INTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 67.02M USD.
Mikä oli INTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
INTR saavutti ATH-hinnaksi 0.15971427645110478 USD.
Mikä oli INTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
INTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002100543285091078 USD.
Mikä on INTR-rahakkeen treidausvolyymi?
INTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.18K USD.
Nouseeko INTR tänä vuonna korkeammalle?
INTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Interlay (INTR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

