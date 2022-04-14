INI (INI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu INI (INI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

INI (INI) -rahakkeen tiedot InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS. Virallinen verkkosivusto: https://www.initverse.org/ Valkoinen paperi: https://resource.inichain.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://iniscan.com/ Osta INI-rahaketta nyt!

INI (INI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu INI (INI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 235.56M $ 235.56M $ 235.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05742 $ 0.05742 $ 0.05742 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.03926 $ 0.03926 $ 0.03926 Lue lisää INI (INI) -rahakkeen hinnasta

INI (INI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset INI (INI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä INI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät INI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka INI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään INI (INI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita INI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan INI-rahakkeita MEXCistä nyt!

INI (INI) -rahakkeen hintahistoria INI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu INI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

INI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne INI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? INI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso INI-rahakkeen hintaennuste nyt!

