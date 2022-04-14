IMGNAI (IMGNAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu IMGNAI (IMGNAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

IMGNAI (IMGNAI) -rahakkeen tiedot imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge. Virallinen verkkosivusto: https://imgnai.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0 Osta IMGNAI-rahaketta nyt!

IMGNAI (IMGNAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu IMGNAI (IMGNAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 776.83M $ 776.83M $ 776.83M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 Nykyinen hinta: $ 0.004489 $ 0.004489 $ 0.004489 Lue lisää IMGNAI (IMGNAI) -rahakkeen hinnasta

IMGNAI (IMGNAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset IMGNAI (IMGNAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IMGNAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IMGNAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IMGNAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IMGNAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IMGNAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään IMGNAI (IMGNAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IMGNAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IMGNAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

IMGNAI (IMGNAI) -rahakkeen hintahistoria IMGNAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IMGNAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IMGNAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IMGNAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IMGNAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IMGNAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!