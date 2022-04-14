IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu IMGN Labs (IMGN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://imgn.org Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 Osta IMGN-rahaketta nyt!

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 Nykyinen hinta: $ 0.005194 $ 0.005194 $ 0.005194 Lue lisää IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen hinnasta

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IMGN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IMGN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IMGN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IMGN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IMGN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IMGN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IMGN-rahakkeita MEXCistä nyt!

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen hintahistoria IMGN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IMGN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IMGN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IMGN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IMGN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IMGN-rahakkeen hintaennuste nyt!

