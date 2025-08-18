Lisätietoja IMGN-rahakkeesta

IMGN-rahakkeen hintatiedot

IMGN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IMGN-rahakkeen tokenomiikka

IMGN-rahakkeen hintaennuste

IMGN-rahakkeen historia

IMGN-osto-opas

IMGN/fiat-valuuttamuunnin

IMGN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

IMGN Labs-logo

IMGN Labs – hinta (IMGN)

1IMGN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00467
$0.00467$0.00467
-0.21%1D
USD
Reaaliaikainen IMGN Labs (IMGN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:58:58 (UTC+8)

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004502
$ 0.004502$ 0.004502
24 h:n matalin
$ 0.005142
$ 0.005142$ 0.005142
24 h:n korkein

$ 0.004502
$ 0.004502$ 0.004502

$ 0.005142
$ 0.005142$ 0.005142

$ 0.008026058617581655
$ 0.008026058617581655$ 0.008026058617581655

$ 0.002918967562105707
$ 0.002918967562105707$ 0.002918967562105707

+0.15%

-0.21%

-30.94%

-30.94%

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00467. Viimeisen 24 tunnin aikana IMGN on vaihdellut alimmillaan $ 0.004502 ja korkeimmillaan $ 0.005142 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IMGN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.008026058617581655, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002918967562105707.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IMGN on muuttunut +0.15% viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja -30.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen markkinatiedot

No.1489

$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M

$ 45.00K
$ 45.00K$ 45.00K

$ 4.67M
$ 4.67M$ 4.67M

850.52M
850.52M 850.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

85.05%

BASE

IMGN Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 45.00K. IMGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 850.52M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.67M.

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän IMGN Labs-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000983-0.21%
30 päivää$ +0.000665+16.60%
60 päivää$ +0.001618+53.01%
90 päivää$ +0.000179+3.98%
IMGN Labs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IMGN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000983 (-0.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

IMGN Labs 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000665 (+16.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

IMGN Labs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IMGN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001618 (+53.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

IMGN Labs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000179 (+3.98%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle IMGN Labs (IMGN)?

Tarkista IMGN Labs-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on IMGN Labs (IMGN)

IMGN Labs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja IMGN Labs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IMGN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue IMGN Labs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään IMGN Labs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

IMGN Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon IMGN Labs (IMGN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko IMGN Labs (IMGN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita IMGN Labs-rahakkeelle.

Tarkista IMGN Labs-rahakkeen hintaennuste nyt!

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen tokenomiikka

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IMGN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

IMGN Labs (IMGN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa IMGN Labs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa IMGN Labs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IMGN paikallisiin valuuttoihin

1 IMGN Labs(IMGN) - VND
122.89105
1 IMGN Labs(IMGN) - AUD
A$0.0072385
1 IMGN Labs(IMGN) - GBP
0.0034558
1 IMGN Labs(IMGN) - EUR
0.0040162
1 IMGN Labs(IMGN) - USD
$0.00467
1 IMGN Labs(IMGN) - MYR
RM0.0197074
1 IMGN Labs(IMGN) - TRY
0.1911431
1 IMGN Labs(IMGN) - JPY
¥0.69116
1 IMGN Labs(IMGN) - ARS
ARS$6.1366602
1 IMGN Labs(IMGN) - RUB
0.3762619
1 IMGN Labs(IMGN) - INR
0.4075042
1 IMGN Labs(IMGN) - IDR
Rp76.5573648
1 IMGN Labs(IMGN) - KRW
6.5406152
1 IMGN Labs(IMGN) - PHP
0.2669839
1 IMGN Labs(IMGN) - EGP
￡E.0.2264483
1 IMGN Labs(IMGN) - BRL
R$0.0255449
1 IMGN Labs(IMGN) - CAD
C$0.0064446
1 IMGN Labs(IMGN) - BDT
0.5679654
1 IMGN Labs(IMGN) - NGN
7.1735403
1 IMGN Labs(IMGN) - COP
$18.8306075
1 IMGN Labs(IMGN) - ZAR
R.0.0827991
1 IMGN Labs(IMGN) - UAH
0.1923106
1 IMGN Labs(IMGN) - VES
Bs0.63979
1 IMGN Labs(IMGN) - CLP
$4.5299
1 IMGN Labs(IMGN) - PKR
Rs1.3165664
1 IMGN Labs(IMGN) - KZT
2.5093778
1 IMGN Labs(IMGN) - THB
฿0.1525222
1 IMGN Labs(IMGN) - TWD
NT$0.1424817
1 IMGN Labs(IMGN) - AED
د.إ0.0171389
1 IMGN Labs(IMGN) - CHF
Fr0.003736
1 IMGN Labs(IMGN) - HKD
HK$0.0364727
1 IMGN Labs(IMGN) - AMD
֏1.787209
1 IMGN Labs(IMGN) - MAD
.د.م0.0420767
1 IMGN Labs(IMGN) - MXN
$0.0876092
1 IMGN Labs(IMGN) - SAR
ريال0.0175125
1 IMGN Labs(IMGN) - PLN
0.0170922
1 IMGN Labs(IMGN) - RON
лв0.0203145
1 IMGN Labs(IMGN) - SEK
kr0.0449254
1 IMGN Labs(IMGN) - BGN
лв0.0078456
1 IMGN Labs(IMGN) - HUF
Ft1.5943847
1 IMGN Labs(IMGN) - CZK
0.0988172
1 IMGN Labs(IMGN) - KWD
د.ك0.00142435
1 IMGN Labs(IMGN) - ILS
0.0159247
1 IMGN Labs(IMGN) - AOA
Kz4.2804753
1 IMGN Labs(IMGN) - BHD
.د.ب0.00176059
1 IMGN Labs(IMGN) - BMD
$0.00467
1 IMGN Labs(IMGN) - DKK
kr0.0299814
1 IMGN Labs(IMGN) - HNL
L0.1227743
1 IMGN Labs(IMGN) - MUR
0.2135591
1 IMGN Labs(IMGN) - NAD
$0.0825189
1 IMGN Labs(IMGN) - NOK
kr0.0474939
1 IMGN Labs(IMGN) - NZD
$0.0079857
1 IMGN Labs(IMGN) - PAB
B/.0.00467
1 IMGN Labs(IMGN) - PGK
K0.0193338
1 IMGN Labs(IMGN) - QAR
ر.ق0.0169988
1 IMGN Labs(IMGN) - RSD
дин.0.4712964

IMGN Labs-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton IMGN Labs toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen IMGN Labs-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”IMGN Labs”

Paljonko IMGN Labs (IMGN) on arvoltaan tänään?
IMGN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00467 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IMGN-USD-parin nykyinen hinta?
IMGN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00467. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on IMGN Labs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IMGN markkina-arvo on $ 3.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IMGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IMGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 850.52M USD.
Mikä oli IMGN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IMGN saavutti ATH-hinnaksi 0.008026058617581655 USD.
Mikä oli IMGN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IMGN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002918967562105707 USD.
Mikä on IMGN-rahakkeen treidausvolyymi?
IMGN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 45.00K USD.
Nouseeko IMGN tänä vuonna korkeammalle?
IMGN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IMGN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:58:58 (UTC+8)

IMGN Labs (IMGN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

IMGN-USD-laskin

Summa

IMGN
IMGN
USD
USD

1 IMGN = 0.00466 USD

Treidaa IMGN-rahaketta

IMGNUSDT
$0.00467
$0.00467$0.00467
+0.12%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu