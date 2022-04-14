iLuminaryAI (ILMT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu iLuminaryAI (ILMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

iLuminaryAI (ILMT) -rahakkeen tiedot The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security. Virallinen verkkosivusto: https://iluminary.ai/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1-iJV6mHPQNl2Ck9xZfQjFqXBGUHRSbGO/view?usp=drive_link Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x98a0a245ef9a96cf28f1ebf1a3b3bc562ed8d783 Osta ILMT-rahaketta nyt!

iLuminaryAI (ILMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu iLuminaryAI (ILMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 142.00M $ 142.00M $ 142.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 868.47K $ 868.47K $ 868.47K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.006116 $ 0.006116 $ 0.006116 Lue lisää iLuminaryAI (ILMT) -rahakkeen hinnasta

iLuminaryAI (ILMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset iLuminaryAI (ILMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ILMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ILMT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ILMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ILMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ILMT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään iLuminaryAI (ILMT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ILMT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ILMT-rahakkeita MEXCistä nyt!

iLuminaryAI (ILMT) -rahakkeen hintahistoria ILMT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ILMT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ILMT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ILMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ILMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ILMT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!