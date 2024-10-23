Infinitar (IGT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Infinitar (IGT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Infinitar (IGT) -rahakkeen tiedot Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games. Virallinen verkkosivusto: https://www.infinitar.com Valkoinen paperi: https://infinitar.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD5eeEc1a534c35C418B44bb28E4d5a602f1A22DE Osta IGT-rahaketta nyt!

Infinitar (IGT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Infinitar (IGT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 21.17M $ 21.17M $ 21.17M Kokonaistarjonta: $ 848.22M $ 848.22M $ 848.22M Kierrossa oleva tarjonta: $ 264.35M $ 264.35M $ 264.35M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 67.94M $ 67.94M $ 67.94M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8193 $ 0.8193 $ 0.8193 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03002440696950975 $ 0.03002440696950975 $ 0.03002440696950975 Nykyinen hinta: $ 0.0801 $ 0.0801 $ 0.0801 Lue lisää Infinitar (IGT) -rahakkeen hinnasta

Infinitar (IGT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Infinitar (IGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IGT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IGT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IGT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IGT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IGT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Infinitar (IGT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IGT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IGT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Infinitar (IGT) -rahakkeen hintahistoria IGT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IGT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IGT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IGT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IGT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IGT-rahakkeen hintaennuste nyt!

