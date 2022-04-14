Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikka

Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Inferium AI (IFR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Inferium AI (IFR) -rahakkeen tiedot

Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.

Virallinen verkkosivusto:
https://inferium.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.inferium.io/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x01812ca908b5731be0db86000c15c5afa3e834b2

Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Inferium AI (IFR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.13426
$ 0.13426$ 0.13426
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.00477
$ 0.00477$ 0.00477

Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä IFR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IFR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät IFR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IFR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IFR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Inferium AI (IFR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IFR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Inferium AI (IFR) -rahakkeen hintahistoria

IFR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

IFR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne IFR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IFR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

