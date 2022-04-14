Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Inferium AI (IFR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Inferium AI (IFR) -rahakkeen tiedot Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks. Virallinen verkkosivusto: https://inferium.io/ Valkoinen paperi: https://docs.inferium.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x01812ca908b5731be0db86000c15c5afa3e834b2 Osta IFR-rahaketta nyt!

Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Inferium AI (IFR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.13426 $ 0.13426 $ 0.13426 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00477 $ 0.00477 $ 0.00477 Lue lisää Inferium AI (IFR) -rahakkeen hinnasta

Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IFR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IFR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IFR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IFR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IFR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Inferium AI (IFR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IFR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IFR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Inferium AI (IFR) -rahakkeen hintahistoria IFR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IFR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IFR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IFR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IFR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IFR-rahakkeen hintaennuste nyt!

