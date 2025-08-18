Lisätietoja IFR-rahakkeesta

Inferium AI-logo

Inferium AI – hinta (IFR)

1IFR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00486
$0.00486$0.00486
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Inferium AI (IFR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:58:37 (UTC+8)

Inferium AI (IFR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00485
$ 0.00485$ 0.00485
24 h:n matalin
$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506
24 h:n korkein

$ 0.00485
$ 0.00485$ 0.00485

$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-13.22%

-13.22%

Inferium AI (IFR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00486. Viimeisen 24 tunnin aikana IFR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00485 ja korkeimmillaan $ 0.00506 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IFR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IFR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -13.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Inferium AI (IFR) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 127.08K
$ 127.08K$ 127.08K

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

250,000,000
250,000,000 250,000,000

BASE

Inferium AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 127.08K. IFR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.22M.

Inferium AI (IFR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Inferium AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00869-64.14%
60 päivää$ -0.01668-77.44%
90 päivää$ -0.02014-80.56%
Inferium AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IFR-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Inferium AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00869 (-64.14%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Inferium AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IFR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01668 (-77.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Inferium AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02014 (-80.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Inferium AI (IFR)?

Tarkista Inferium AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Inferium AI (IFR)

Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.

Inferium AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Inferium AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IFR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Inferium AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Inferium AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Inferium AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Inferium AI (IFR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Inferium AI (IFR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Inferium AI-rahakkeelle.

Tarkista Inferium AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikka

Inferium AI (IFR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IFR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Inferium AI (IFR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Inferium AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Inferium AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IFR paikallisiin valuuttoihin

1 Inferium AI(IFR) - VND
127.8909
1 Inferium AI(IFR) - AUD
A$0.007533
1 Inferium AI(IFR) - GBP
0.0035964
1 Inferium AI(IFR) - EUR
0.0041796
1 Inferium AI(IFR) - USD
$0.00486
1 Inferium AI(IFR) - MYR
RM0.0205092
1 Inferium AI(IFR) - TRY
0.1989198
1 Inferium AI(IFR) - JPY
¥0.71928
1 Inferium AI(IFR) - ARS
ARS$6.3863316
1 Inferium AI(IFR) - RUB
0.3915702
1 Inferium AI(IFR) - INR
0.4240836
1 Inferium AI(IFR) - IDR
Rp79.6721184
1 Inferium AI(IFR) - KRW
6.8067216
1 Inferium AI(IFR) - PHP
0.2778462
1 Inferium AI(IFR) - EGP
￡E.0.2356614
1 Inferium AI(IFR) - BRL
R$0.0265842
1 Inferium AI(IFR) - CAD
C$0.0067068
1 Inferium AI(IFR) - BDT
0.5910732
1 Inferium AI(IFR) - NGN
7.4653974
1 Inferium AI(IFR) - COP
$19.596735
1 Inferium AI(IFR) - ZAR
R.0.0861678
1 Inferium AI(IFR) - UAH
0.2001348
1 Inferium AI(IFR) - VES
Bs0.66582
1 Inferium AI(IFR) - CLP
$4.7142
1 Inferium AI(IFR) - PKR
Rs1.3701312
1 Inferium AI(IFR) - KZT
2.6114724
1 Inferium AI(IFR) - THB
฿0.1587276
1 Inferium AI(IFR) - TWD
NT$0.1482786
1 Inferium AI(IFR) - AED
د.إ0.0178362
1 Inferium AI(IFR) - CHF
Fr0.003888
1 Inferium AI(IFR) - HKD
HK$0.0379566
1 Inferium AI(IFR) - AMD
֏1.859922
1 Inferium AI(IFR) - MAD
.د.م0.0437886
1 Inferium AI(IFR) - MXN
$0.0911736
1 Inferium AI(IFR) - SAR
ريال0.018225
1 Inferium AI(IFR) - PLN
0.0177876
1 Inferium AI(IFR) - RON
лв0.021141
1 Inferium AI(IFR) - SEK
kr0.0467532
1 Inferium AI(IFR) - BGN
лв0.0081648
1 Inferium AI(IFR) - HUF
Ft1.6592526
1 Inferium AI(IFR) - CZK
0.1028376
1 Inferium AI(IFR) - KWD
د.ك0.0014823
1 Inferium AI(IFR) - ILS
0.0165726
1 Inferium AI(IFR) - AOA
Kz4.4546274
1 Inferium AI(IFR) - BHD
.د.ب0.00183222
1 Inferium AI(IFR) - BMD
$0.00486
1 Inferium AI(IFR) - DKK
kr0.0312012
1 Inferium AI(IFR) - HNL
L0.1277694
1 Inferium AI(IFR) - MUR
0.2222478
1 Inferium AI(IFR) - NAD
$0.0858762
1 Inferium AI(IFR) - NOK
kr0.0494262
1 Inferium AI(IFR) - NZD
$0.0083106
1 Inferium AI(IFR) - PAB
B/.0.00486
1 Inferium AI(IFR) - PGK
K0.0201204
1 Inferium AI(IFR) - QAR
ر.ق0.0176904
1 Inferium AI(IFR) - RSD
дин.0.4904712

Inferium AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Inferium AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Inferium AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Inferium AI”

Paljonko Inferium AI (IFR) on arvoltaan tänään?
IFR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00486 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IFR-USD-parin nykyinen hinta?
IFR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00486. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Inferium AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IFR markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IFR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IFR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli IFR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IFR saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli IFR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IFR-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on IFR-rahakkeen treidausvolyymi?
IFR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 127.08K USD.
Nouseeko IFR tänä vuonna korkeammalle?
IFR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IFR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:58:37 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

