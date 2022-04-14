Ideaology (IDEA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ideaology (IDEA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ideaology (IDEA) -rahakkeen tiedot Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. Virallinen verkkosivusto: https://ideaology.io Valkoinen paperi: https://global-uploads.webflow.com/5eaabc1f881f9827599091f1/5fa8956e5c7efe44f6bf17cd_White%20Paper%20v2.1.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xa26df7f21d752bcd3a413ba496485d87d65eef8f Osta IDEA-rahaketta nyt!

Ideaology (IDEA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ideaology (IDEA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 392.00K $ 392.00K $ 392.00K Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 392.00K $ 392.00K $ 392.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3216 $ 0.3216 $ 0.3216 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00005293866037595 $ 0.00005293866037595 $ 0.00005293866037595 Nykyinen hinta: $ 0.0000784 $ 0.0000784 $ 0.0000784 Lue lisää Ideaology (IDEA) -rahakkeen hinnasta

Ideaology (IDEA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ideaology (IDEA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IDEA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IDEA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IDEA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IDEA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Ideaology (IDEA) -rahakkeen hintahistoria IDEA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IDEA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IDEA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IDEA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IDEA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IDEA-rahakkeen hintaennuste nyt!

