Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Icrypex Token (ICPX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen tiedot Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange. Virallinen verkkosivusto: https://www.icrypex.com/en Valkoinen paperi: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d Osta ICPX-rahaketta nyt!

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 261.02M $ 261.02M $ 261.02M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 478.50M $ 478.50M $ 478.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.495 $ 4.495 $ 4.495 Kaikkien aikojen alin: $ 0.9098292302059229 $ 0.9098292302059229 $ 0.9098292302059229 Nykyinen hinta: $ 0.957 $ 0.957 $ 0.957 Lue lisää Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen hinnasta

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ICPX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ICPX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ICPX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ICPX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ICPX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ICPX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ICPX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen hintahistoria ICPX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ICPX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ICPX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ICPX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ICPX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ICPX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!