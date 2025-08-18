Lisätietoja ICPX-rahakkeesta

Icrypex Token-logo

Icrypex Token – hinta (ICPX)

1ICPX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.954
$0.954$0.954
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Icrypex Token (ICPX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:57:00 (UTC+8)

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.902
$ 0.902$ 0.902
24 h:n matalin
$ 0.958
$ 0.958$ 0.958
24 h:n korkein

$ 0.902
$ 0.902$ 0.902

$ 0.958
$ 0.958$ 0.958

$ 2.0308218890089247
$ 2.0308218890089247$ 2.0308218890089247

$ 0.9098292302059229
$ 0.9098292302059229$ 0.9098292302059229

-0.32%

0.00%

-1.14%

-1.14%

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.954. Viimeisen 24 tunnin aikana ICPX on vaihdellut alimmillaan $ 0.902 ja korkeimmillaan $ 0.958 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICPX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.0308218890089247, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.9098292302059229.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ICPX on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -1.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen markkinatiedot

No.5032

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.99K
$ 24.99K$ 24.99K

$ 477.00M
$ 477.00M$ 477.00M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

261,015,290.49
261,015,290.49 261,015,290.49

0.00%

AVAX_CCHAIN

Icrypex Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.99K. ICPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 261015290.49. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 477.00M.

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Icrypex Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.262-21.55%
60 päivää$ -0.325-25.42%
90 päivää$ -0.321-25.18%
Icrypex Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ICPX-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Icrypex Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.262 (-21.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Icrypex Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ICPX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.325 (-25.42%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Icrypex Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.321 (-25.18%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Icrypex Token (ICPX)?

Tarkista Icrypex Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Icrypex Token (ICPX)

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

Icrypex Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Icrypex Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ICPX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Icrypex Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Icrypex Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Icrypex Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Icrypex Token (ICPX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Icrypex Token (ICPX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Icrypex Token-rahakkeelle.

Tarkista Icrypex Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen tokenomiikka

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICPX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Icrypex Token (ICPX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Icrypex Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Icrypex Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ICPX paikallisiin valuuttoihin

1 Icrypex Token(ICPX) - VND
25,104.51
1 Icrypex Token(ICPX) - AUD
A$1.4787
1 Icrypex Token(ICPX) - GBP
0.70596
1 Icrypex Token(ICPX) - EUR
0.82044
1 Icrypex Token(ICPX) - USD
$0.954
1 Icrypex Token(ICPX) - MYR
RM4.02588
1 Icrypex Token(ICPX) - TRY
39.04722
1 Icrypex Token(ICPX) - JPY
¥141.192
1 Icrypex Token(ICPX) - ARS
ARS$1,253.61324
1 Icrypex Token(ICPX) - RUB
76.86378
1 Icrypex Token(ICPX) - INR
83.32236
1 Icrypex Token(ICPX) - IDR
Rp15,639.34176
1 Icrypex Token(ICPX) - KRW
1,338.00408
1 Icrypex Token(ICPX) - PHP
54.55926
1 Icrypex Token(ICPX) - EGP
￡E.46.25946
1 Icrypex Token(ICPX) - BRL
R$5.22792
1 Icrypex Token(ICPX) - CAD
C$1.32606
1 Icrypex Token(ICPX) - BDT
116.02548
1 Icrypex Token(ICPX) - NGN
1,465.42986
1 Icrypex Token(ICPX) - COP
$3,846.7665
1 Icrypex Token(ICPX) - ZAR
R.16.9335
1 Icrypex Token(ICPX) - UAH
39.28572
1 Icrypex Token(ICPX) - VES
Bs130.698
1 Icrypex Token(ICPX) - CLP
$923.472
1 Icrypex Token(ICPX) - PKR
Rs268.95168
1 Icrypex Token(ICPX) - KZT
512.62236
1 Icrypex Token(ICPX) - THB
฿31.16718
1 Icrypex Token(ICPX) - TWD
NT$29.097
1 Icrypex Token(ICPX) - AED
د.إ3.50118
1 Icrypex Token(ICPX) - CHF
Fr0.7632
1 Icrypex Token(ICPX) - HKD
HK$7.45074
1 Icrypex Token(ICPX) - AMD
֏365.0958
1 Icrypex Token(ICPX) - MAD
.د.م8.59554
1 Icrypex Token(ICPX) - MXN
$17.89704
1 Icrypex Token(ICPX) - SAR
ريال3.5775
1 Icrypex Token(ICPX) - PLN
3.49164
1 Icrypex Token(ICPX) - RON
лв4.1499
1 Icrypex Token(ICPX) - SEK
kr9.16794
1 Icrypex Token(ICPX) - BGN
лв1.60272
1 Icrypex Token(ICPX) - HUF
Ft326.03904
1 Icrypex Token(ICPX) - CZK
20.19618
1 Icrypex Token(ICPX) - KWD
د.ك0.29097
1 Icrypex Token(ICPX) - ILS
3.25314
1 Icrypex Token(ICPX) - AOA
Kz874.42686
1 Icrypex Token(ICPX) - BHD
.د.ب0.359658
1 Icrypex Token(ICPX) - BMD
$0.954
1 Icrypex Token(ICPX) - DKK
kr6.13422
1 Icrypex Token(ICPX) - HNL
L25.08066
1 Icrypex Token(ICPX) - MUR
43.62642
1 Icrypex Token(ICPX) - NAD
$16.85718
1 Icrypex Token(ICPX) - NOK
kr9.71172
1 Icrypex Token(ICPX) - NZD
$1.63134
1 Icrypex Token(ICPX) - PAB
B/.0.954
1 Icrypex Token(ICPX) - PGK
K3.94956
1 Icrypex Token(ICPX) - QAR
ر.ق3.47256
1 Icrypex Token(ICPX) - RSD
дин.96.24906

Icrypex Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Icrypex Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Icrypex Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Icrypex Token”

Paljonko Icrypex Token (ICPX) on arvoltaan tänään?
ICPX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.954 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ICPX-USD-parin nykyinen hinta?
ICPX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.954. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Icrypex Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ICPX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ICPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ICPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ICPX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ICPX saavutti ATH-hinnaksi 2.0308218890089247 USD.
Mikä oli ICPX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ICPX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.9098292302059229 USD.
Mikä on ICPX-rahakkeen treidausvolyymi?
ICPX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.99K USD.
Nouseeko ICPX tänä vuonna korkeammalle?
ICPX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ICPX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:57:00 (UTC+8)

Icrypex Token (ICPX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.954
