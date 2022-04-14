Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ice Open Network (ICENETWORK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen tiedot Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://ice.io Valkoinen paperi: https://ice.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND Osta ICENETWORK-rahaketta nyt!

Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 33.29M $ 33.29M $ 33.29M Kokonaistarjonta: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 106.45M $ 106.45M $ 106.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 Nykyinen hinta: $ 0.005033 $ 0.005033 $ 0.005033 Lue lisää Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen hinnasta

Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ICENETWORK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ICENETWORK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ICENETWORK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ICENETWORK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

