Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004875
$ 0.004875$ 0.004875
24 h:n matalin
$ 0.005466
$ 0.005466$ 0.005466
24 h:n korkein
$ 0.004875
$ 0.004875$ 0.004875
$ 0.005466
$ 0.005466$ 0.005466
$ 0.31287622386434477
$ 0.31287622386434477$ 0.31287622386434477
$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793$ 0.002752095838621793
-0.82%
-0.95%
-20.99%
-20.99%
Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004875. Viimeisen 24 tunnin aikana ICENETWORK on vaihdellut alimmillaan $ 0.004875 ja korkeimmillaan $ 0.005466 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICENETWORK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.31287622386434477, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002752095838621793.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ICENETWORK on muuttunut -0.82% viimeisen tunnin aikana, -0.95% 24 tunnin aikana ja -20.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen markkinatiedot
No.704
$ 32.25M
$ 32.25M$ 32.25M
$ 161.33K
$ 161.33K$ 161.33K
$ 103.11M
$ 103.11M$ 103.11M
6.62B
6.62B 6.62B
21,150,537,435.26
21,150,537,435.26 21,150,537,435.26
BSC
Ice Open Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 161.33K. ICENETWORK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.62B ja sen kokonaistarjonta on 21150537435.26. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 103.11M.
Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ice Open Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00004676
-0.95%
30 päivää
$ -0.000284
-5.51%
60 päivää
$ -0.000155
-3.09%
90 päivää
$ -0.001849
-27.50%
Ice Open Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ICENETWORK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00004676 (-0.95%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Ice Open Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000284 (-5.51%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Ice Open Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ICENETWORK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000155 (-3.09%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Ice Open Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001849 (-27.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.
