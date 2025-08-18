Lisätietoja ICENETWORK-rahakkeesta

Ice Open Network-logo

Ice Open Network – hinta (ICENETWORK)

1ICENETWORK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004875
$0.004875$0.004875
-0.95%1D
USD
Reaaliaikainen Ice Open Network (ICENETWORK) -hintakaavio
2025-08-22 00:56:45 (UTC+8)

Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004875
$ 0.004875$ 0.004875
24 h:n matalin
$ 0.005466
$ 0.005466$ 0.005466
24 h:n korkein

$ 0.004875
$ 0.004875$ 0.004875

$ 0.005466
$ 0.005466$ 0.005466

$ 0.31287622386434477
$ 0.31287622386434477$ 0.31287622386434477

$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793$ 0.002752095838621793

-0.82%

-0.95%

-20.99%

-20.99%

Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004875. Viimeisen 24 tunnin aikana ICENETWORK on vaihdellut alimmillaan $ 0.004875 ja korkeimmillaan $ 0.005466 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICENETWORK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.31287622386434477, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002752095838621793.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ICENETWORK on muuttunut -0.82% viimeisen tunnin aikana, -0.95% 24 tunnin aikana ja -20.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen markkinatiedot

No.704

$ 32.25M
$ 32.25M$ 32.25M

$ 161.33K
$ 161.33K$ 161.33K

$ 103.11M
$ 103.11M$ 103.11M

6.62B
6.62B 6.62B

21,150,537,435.26
21,150,537,435.26 21,150,537,435.26

BSC

Ice Open Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 161.33K. ICENETWORK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.62B ja sen kokonaistarjonta on 21150537435.26. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 103.11M.

Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ice Open Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00004676-0.95%
30 päivää$ -0.000284-5.51%
60 päivää$ -0.000155-3.09%
90 päivää$ -0.001849-27.50%
Ice Open Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ICENETWORK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00004676 (-0.95%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ice Open Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000284 (-5.51%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ice Open Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ICENETWORK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000155 (-3.09%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ice Open Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001849 (-27.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ice Open Network (ICENETWORK)?

Tarkista Ice Open Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ice Open Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ICENETWORK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ice Open Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ice Open Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ice Open Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ice Open Network (ICENETWORK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ice Open Network (ICENETWORK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ice Open Network-rahakkeelle.

Tarkista Ice Open Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen tokenomiikka

Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICENETWORK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ice Open Network (ICENETWORK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ice Open Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ice Open Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ICENETWORK paikallisiin valuuttoihin

Ice Open Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ice Open Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ice Open Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ice Open Network”

Paljonko Ice Open Network (ICENETWORK) on arvoltaan tänään?
ICENETWORK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004875 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ICENETWORK-USD-parin nykyinen hinta?
ICENETWORK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004875. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ice Open Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ICENETWORK markkina-arvo on $ 32.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ICENETWORK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ICENETWORK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.62B USD.
Mikä oli ICENETWORK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ICENETWORK saavutti ATH-hinnaksi 0.31287622386434477 USD.
Mikä oli ICENETWORK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ICENETWORK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002752095838621793 USD.
Mikä on ICENETWORK-rahakkeen treidausvolyymi?
ICENETWORK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 161.33K USD.
Nouseeko ICENETWORK tänä vuonna korkeammalle?
ICENETWORK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ICENETWORK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:56:45 (UTC+8)

Ice Open Network (ICENETWORK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

