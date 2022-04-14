ICEBERG (ICEBERG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ICEBERG (ICEBERG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

ICEBERG (ICEBERG) -rahakkeen tiedot

Iceberg is a Web3.0 platform designed to enhance work processes. Revolutionize work with an integrated, decentralized Web3.0 workspace that simplifies processes, enhances collaboration, and boosts productivity. Iceberg, integrated with Telegram, features AI tools and the first Web3.0 CRM system, consolidating all necessary tools in one place to increase productivity and improve communication.

Valkoinen paperi:
https://0xiceberg.notion.site/dataroom
Block Explorer:
https://tonscan.org/jetton/EQC2LeGHSPpXqhV-dTDWJQAPFOU-p1mGrwoovzx2vwqqH_LT#events

ICEBERG (ICEBERG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ICEBERG (ICEBERG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.00K
$ 13.00K$ 13.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.000152
$ 0.000152$ 0.000152
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.00000013
$ 0.00000013$ 0.00000013

ICEBERG (ICEBERG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ICEBERG (ICEBERG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ICEBERG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ICEBERG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ICEBERG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ICEBERG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ICEBERG-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään ICEBERG (ICEBERG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ICEBERG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

ICEBERG (ICEBERG) -rahakkeen hintahistoria

ICEBERG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ICEBERG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ICEBERG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ICEBERG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.