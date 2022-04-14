ICB Network (ICBX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ICB Network (ICBX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ICB Network (ICBX) -rahakkeen tiedot ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. Virallinen verkkosivusto: https://www.icb.network/ Valkoinen paperi: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper Block Explorer: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 Osta ICBX-rahaketta nyt!

ICB Network (ICBX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ICB Network (ICBX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 31.48M $ 31.48M $ 31.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 Nykyinen hinta: $ 0.0003148 $ 0.0003148 $ 0.0003148 Lue lisää ICB Network (ICBX) -rahakkeen hinnasta

ICB Network (ICBX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ICB Network (ICBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ICBX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ICBX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ICBX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ICBX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ICB Network (ICBX) -rahakkeen hintahistoria ICBX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ICBX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ICBX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ICBX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ICBX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ICBX-rahakkeen hintaennuste nyt!

