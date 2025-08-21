Lisätietoja ICBX-rahakkeesta

ICBX-rahakkeen hintatiedot

ICBX-rahakkeen valkoinen paperi

ICBX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ICBX-rahakkeen tokenomiikka

ICBX-rahakkeen hintaennuste

ICBX-rahakkeen historia

ICBX-osto-opas

ICBX/fiat-valuuttamuunnin

ICBX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ICB Network-logo

ICB Network – hinta (ICBX)

1ICBX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000333
$0.000333$0.000333
+5.74%1D
USD
Reaaliaikainen ICB Network (ICBX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:47:07 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000312
$ 0.000312$ 0.000312
24 h:n matalin
$ 0.00035
$ 0.00035$ 0.00035
24 h:n korkein

$ 0.000312
$ 0.000312$ 0.000312

$ 0.00035
$ 0.00035$ 0.00035

$ 0.000884643643879396
$ 0.000884643643879396$ 0.000884643643879396

$ 0.000043342386939507
$ 0.000043342386939507$ 0.000043342386939507

+2.52%

+5.74%

-2.64%

-2.64%

ICB Network (ICBX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000333. Viimeisen 24 tunnin aikana ICBX on vaihdellut alimmillaan $ 0.000312 ja korkeimmillaan $ 0.00035 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICBX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000884643643879396, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000043342386939507.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ICBX on muuttunut +2.52% viimeisen tunnin aikana, +5.74% 24 tunnin aikana ja -2.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ICB Network (ICBX) -rahakkeen markkinatiedot

No.1343

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

$ 123.51K
$ 123.51K$ 123.51K

$ 33.30M
$ 33.30M$ 33.30M

19.29B
19.29B 19.29B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

19.29%

ICBX

ICB Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 123.51K. ICBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.29B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 33.30M.

ICB Network (ICBX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ICB Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000018077+5.74%
30 päivää$ -0.0000545-14.07%
60 päivää$ +0.000133+66.50%
90 päivää$ +0.000133+66.50%
ICB Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ICBX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000018077 (+5.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ICB Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000545 (-14.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ICB Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ICBX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000133 (+66.50%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ICB Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000133 (+66.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ICB Network (ICBX)?

Tarkista ICB Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ICB Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ICBX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ICB Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ICB Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ICB Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ICB Network (ICBX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ICB Network (ICBX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ICB Network-rahakkeelle.

Tarkista ICB Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

ICB Network (ICBX) -rahakkeen tokenomiikka

ICB Network (ICBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICBX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ICB Network (ICBX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ICB Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ICB Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ICBX paikallisiin valuuttoihin

1 ICB Network(ICBX) - VND
8.762895
1 ICB Network(ICBX) - AUD
A$0.00051282
1 ICB Network(ICBX) - GBP
0.00024309
1 ICB Network(ICBX) - EUR
0.00028305
1 ICB Network(ICBX) - USD
$0.000333
1 ICB Network(ICBX) - MYR
RM0.00140526
1 ICB Network(ICBX) - TRY
0.01364967
1 ICB Network(ICBX) - JPY
¥0.048618
1 ICB Network(ICBX) - ARS
ARS$0.439893
1 ICB Network(ICBX) - RUB
0.02681982
1 ICB Network(ICBX) - INR
0.0290709
1 ICB Network(ICBX) - IDR
Rp5.37096699
1 ICB Network(ICBX) - KRW
0.45994293
1 ICB Network(ICBX) - PHP
0.01880451
1 ICB Network(ICBX) - EGP
￡E.0.01614717
1 ICB Network(ICBX) - BRL
R$0.00180153
1 ICB Network(ICBX) - CAD
C$0.00045954
1 ICB Network(ICBX) - BDT
0.04047615
1 ICB Network(ICBX) - NGN
0.51151797
1 ICB Network(ICBX) - COP
$1.32669198
1 ICB Network(ICBX) - ZAR
R.0.00580419
1 ICB Network(ICBX) - UAH
0.01375623
1 ICB Network(ICBX) - VES
Bs0.045621
1 ICB Network(ICBX) - CLP
$0.31968
1 ICB Network(ICBX) - PKR
Rs0.0944388
1 ICB Network(ICBX) - KZT
0.17893422
1 ICB Network(ICBX) - THB
฿0.01078254
1 ICB Network(ICBX) - TWD
NT$0.01010322
1 ICB Network(ICBX) - AED
د.إ0.00122211
1 ICB Network(ICBX) - CHF
Fr0.0002664
1 ICB Network(ICBX) - HKD
HK$0.00260073
1 ICB Network(ICBX) - AMD
֏0.12738915
1 ICB Network(ICBX) - MAD
.د.م0.00301032
1 ICB Network(ICBX) - MXN
$0.00619047
1 ICB Network(ICBX) - SAR
ريال0.00124875
1 ICB Network(ICBX) - PLN
0.00120879
1 ICB Network(ICBX) - RON
лв0.0014319
1 ICB Network(ICBX) - SEK
kr0.00316017
1 ICB Network(ICBX) - BGN
лв0.00055611
1 ICB Network(ICBX) - HUF
Ft0.11219436
1 ICB Network(ICBX) - CZK
0.00696303
1 ICB Network(ICBX) - KWD
د.ك0.000101565
1 ICB Network(ICBX) - ILS
0.00111888
1 ICB Network(ICBX) - AOA
Kz0.30355281
1 ICB Network(ICBX) - BHD
.د.ب0.000125541
1 ICB Network(ICBX) - BMD
$0.000333
1 ICB Network(ICBX) - DKK
kr0.00211788
1 ICB Network(ICBX) - HNL
L0.00870462
1 ICB Network(ICBX) - MUR
0.01535463
1 ICB Network(ICBX) - NAD
$0.00587079
1 ICB Network(ICBX) - NOK
kr0.00334332
1 ICB Network(ICBX) - NZD
$0.0005661
1 ICB Network(ICBX) - PAB
B/.0.000333
1 ICB Network(ICBX) - PGK
K0.00140526
1 ICB Network(ICBX) - QAR
ر.ق0.00121212
1 ICB Network(ICBX) - RSD
дин.0.03325338

ICB Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ICB Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ICB Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ICB Network”

Paljonko ICB Network (ICBX) on arvoltaan tänään?
ICBX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000333 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ICBX-USD-parin nykyinen hinta?
ICBX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000333. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ICB Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ICBX markkina-arvo on $ 6.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ICBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ICBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.29B USD.
Mikä oli ICBX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ICBX saavutti ATH-hinnaksi 0.000884643643879396 USD.
Mikä oli ICBX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ICBX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000043342386939507 USD.
Mikä on ICBX-rahakkeen treidausvolyymi?
ICBX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 123.51K USD.
Nouseeko ICBX tänä vuonna korkeammalle?
ICBX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ICBX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 02:47:07 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Kuumia uutisia

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

Kuinka ostaa YZY MEXC:llä: Yksityiskohtainen opas

Tämä artikkeli tarjoaa sijoittajille kattavan YZY:n ostamisen ja kaupankäynnin oppaan, joka kattaa rekisteröinnin, talletukset, spot- ja futuurikaupan koko prosessin. Se esittelee myös P2P-kaupankäynnin ja stakingin kaltaiset edistyneet menetelmät, jotka auttavat käyttäjiä hallitsemaan ja kasvattamaan omaisuuttaan joustavasti. Artikkeli korostaa myös tiliturvallisuutta ja pitkäaikaisten sijoitusten suojausstrategioita, varmistaen että sijoittajat voivat tasapainottaa tuoton ja riskinhallinnan osallistuvissa YZY-huuman aikana.

August 21, 2025

Bitcoin (BTC): Täydellinen opas maailman ensimmäiseen kryptovaluuttaan

Tämä kattava opas tutkii kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää Bitcoinista (BTC) – sen perus teknologioista ja nykyisistä markkinatrendeistä käytännön sijoitusstrategioihin ja tulevaisuuden näkymiin. Olitpa sitten täysin aloittelija tai haluat syventää ymmärrystäsi, tämä artikkeli tarjoaa olennaista tietoa Bitcoin-ekosysteemin luottamukselliseen navigointiin.

August 20, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ICBX-USD-laskin

Summa

ICBX
ICBX
USD
USD

1 ICBX = 0.000333 USD

Treidaa ICBX-rahaketta

ICBXUSDT
$0.000333
$0.000333$0.000333
+5.74%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu