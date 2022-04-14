iAI Center (IAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu iAI Center (IAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

iAI Center (IAI) -rahakkeen tiedot iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability. Virallinen verkkosivusto: https://www.iai.center/ Valkoinen paperi: https://www.iai.center/pdf/iAI-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x418a89b177b41e24fa50712a1822f6e6e8c629a1 Osta IAI-rahaketta nyt!

iAI Center (IAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu iAI Center (IAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03549 $ 0.03549 $ 0.03549 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00449 $ 0.00449 $ 0.00449 Lue lisää iAI Center (IAI) -rahakkeen hinnasta

iAI Center (IAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset iAI Center (IAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään iAI Center (IAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

iAI Center (IAI) -rahakkeen hintahistoria IAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

