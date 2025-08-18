Lisätietoja IAI-rahakkeesta

IAI-rahakkeen hintatiedot

IAI-rahakkeen valkoinen paperi

IAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IAI-rahakkeen tokenomiikka

IAI-rahakkeen hintaennuste

IAI-rahakkeen historia

IAI-osto-opas

IAI/fiat-valuuttamuunnin

iAI Center – hinta (IAI)

1IAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00615
$0.00615$0.00615
-0.64%1D
USD
Reaaliaikainen iAI Center (IAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:21:57 (UTC+8)

iAI Center (IAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00601
$ 0.00601$ 0.00601
24 h:n matalin
$ 0.0068
$ 0.0068$ 0.0068
24 h:n korkein

$ 0.00601
$ 0.00601$ 0.00601

$ 0.0068
$ 0.0068$ 0.0068

--
----

--
----

-0.81%

-0.64%

+70.36%

+70.36%

iAI Center (IAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00615. Viimeisen 24 tunnin aikana IAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00601 ja korkeimmillaan $ 0.0068 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IAI on muuttunut -0.81% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja +70.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

iAI Center (IAI) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 24.63K
$ 24.63K$ 24.63K

$ 6.15M
$ 6.15M$ 6.15M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

iAI Center-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.63K. IAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.15M.

iAI Center (IAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän iAI Center-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000396-0.64%
30 päivää$ -0.00065-9.56%
60 päivää$ +0.00057+10.21%
90 päivää$ -0.00885-59.00%
iAI Center-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000396 (-0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

iAI Center 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00065 (-9.56%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

iAI Center-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00057 (+10.21%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

iAI Center-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00885 (-59.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle iAI Center (IAI)?

Tarkista iAI Center-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on iAI Center (IAI)

iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability.

iAI Center on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja iAI Center-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue iAI Center-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään iAI Center-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

iAI Center-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon iAI Center (IAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko iAI Center (IAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita iAI Center-rahakkeelle.

Tarkista iAI Center-rahakkeen hintaennuste nyt!

iAI Center (IAI) -rahakkeen tokenomiikka

iAI Center (IAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

iAI Center (IAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa iAI Center:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa iAI Center MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IAI paikallisiin valuuttoihin

1 iAI Center(IAI) - VND
161.83725
1 iAI Center(IAI) - AUD
A$0.0095325
1 iAI Center(IAI) - GBP
0.004551
1 iAI Center(IAI) - EUR
0.005289
1 iAI Center(IAI) - USD
$0.00615
1 iAI Center(IAI) - MYR
RM0.025953
1 iAI Center(IAI) - TRY
0.2522115
1 iAI Center(IAI) - JPY
¥0.9102
1 iAI Center(IAI) - ARS
ARS$8.081469
1 iAI Center(IAI) - RUB
0.4955055
1 iAI Center(IAI) - INR
0.5368335
1 iAI Center(IAI) - IDR
Rp100.819656
1 iAI Center(IAI) - KRW
8.60139
1 iAI Center(IAI) - PHP
0.3517185
1 iAI Center(IAI) - EGP
￡E.0.298152
1 iAI Center(IAI) - BRL
R$0.0336405
1 iAI Center(IAI) - CAD
C$0.0085485
1 iAI Center(IAI) - BDT
0.747963
1 iAI Center(IAI) - NGN
9.4469535
1 iAI Center(IAI) - COP
$24.7983375
1 iAI Center(IAI) - ZAR
R.0.108855
1 iAI Center(IAI) - UAH
0.253257
1 iAI Center(IAI) - VES
Bs0.84255
1 iAI Center(IAI) - CLP
$5.9655
1 iAI Center(IAI) - PKR
Rs1.740204
1 iAI Center(IAI) - KZT
3.304641
1 iAI Center(IAI) - THB
฿0.200613
1 iAI Center(IAI) - TWD
NT$0.1877595
1 iAI Center(IAI) - AED
د.إ0.0225705
1 iAI Center(IAI) - CHF
Fr0.00492
1 iAI Center(IAI) - HKD
HK$0.0480315
1 iAI Center(IAI) - AMD
֏2.3580945
1 iAI Center(IAI) - MAD
.د.م0.0554115
1 iAI Center(IAI) - MXN
$0.115251
1 iAI Center(IAI) - SAR
ريال0.0230625
1 iAI Center(IAI) - PLN
0.022509
1 iAI Center(IAI) - RON
лв0.0267525
1 iAI Center(IAI) - SEK
kr0.0592245
1 iAI Center(IAI) - BGN
лв0.010332
1 iAI Center(IAI) - HUF
Ft2.1004095
1 iAI Center(IAI) - CZK
0.130134
1 iAI Center(IAI) - KWD
د.ك0.00187575
1 iAI Center(IAI) - ILS
0.02091
1 iAI Center(IAI) - AOA
Kz5.6266965
1 iAI Center(IAI) - BHD
.د.ب0.00231855
1 iAI Center(IAI) - BMD
$0.00615
1 iAI Center(IAI) - DKK
kr0.0395445
1 iAI Center(IAI) - HNL
L0.161499
1 iAI Center(IAI) - MUR
0.2812395
1 iAI Center(IAI) - NAD
$0.108855
1 iAI Center(IAI) - NOK
kr0.062607
1 iAI Center(IAI) - NZD
$0.0105165
1 iAI Center(IAI) - PAB
B/.0.00615
1 iAI Center(IAI) - PGK
K0.0257685
1 iAI Center(IAI) - QAR
ر.ق0.022386
1 iAI Center(IAI) - RSD
дин.0.620781

iAI Center-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton iAI Center toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen iAI Center-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”iAI Center”

Paljonko iAI Center (IAI) on arvoltaan tänään?
IAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00615 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IAI-USD-parin nykyinen hinta?
IAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00615. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on iAI Center-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IAI markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli IAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IAI saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli IAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IAI-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on IAI-rahakkeen treidausvolyymi?
IAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.63K USD.
Nouseeko IAI tänä vuonna korkeammalle?
IAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:21:57 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

IAI-USD-laskin

Summa

IAI
IAI
USD
USD

1 IAI = 0.00615 USD

Treidaa IAI-rahaketta

IAIUSDT
$0.00615
$0.00615$0.00615
-0.64%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu