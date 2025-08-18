HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002. Viimeisen 24 tunnin aikana HYPERSKIDS on vaihdellut alimmillaan $ 0.002 ja korkeimmillaan $ 0.002291 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HYPERSKIDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.024004661749068318, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000005915438903127.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HYPERSKIDS on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.49% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) -rahakkeen markkinatiedot
No.4893
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.09K
$ 1.09K$ 1.09K
$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M
0.00
0.00 0.00
999,987,622
999,987,622 999,987,622
999,987,426.744986
999,987,426.744986 999,987,426.744986
0.00%
SOL
HYPERSKIDS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.09K. HYPERSKIDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999987426.744986. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.00M.
Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology.
Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.
HYPERSKIDS-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HYPERSKIDS-rahakkeelle.
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HYPERSKIDS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
