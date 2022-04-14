HyperCycle (HYPC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HyperCycle (HYPC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HyperCycle (HYPC) -rahakkeen tiedot HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system. Virallinen verkkosivusto: https://www.hypercycle.ai/ Valkoinen paperi: https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4 Osta HYPC-rahaketta nyt!

HyperCycle (HYPC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HyperCycle (HYPC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Kokonaistarjonta: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B Kierrossa oleva tarjonta: $ 155.12M $ 155.12M $ 155.12M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 85.04M $ 85.04M $ 85.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 Nykyinen hinta: $ 0.0396 $ 0.0396 $ 0.0396 Lue lisää HyperCycle (HYPC) -rahakkeen hinnasta

HyperCycle (HYPC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HyperCycle (HYPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HYPC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HYPC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HYPC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HYPC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HYPC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HyperCycle (HYPC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HYPC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HYPC-rahakkeita MEXCistä nyt!

HyperCycle (HYPC) -rahakkeen hintahistoria HYPC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HYPC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HYPC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HYPC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HYPC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HYPC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!