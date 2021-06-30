HYDRA (HYDRA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HYDRA (HYDRA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HYDRA (HYDRA) -rahakkeen tiedot Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. Virallinen verkkosivusto: https://hydrachain.org/ Valkoinen paperi: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTPJm6inJQDj_KY6vvCtLgnqTBJ-Afzn64XOROWKIag209ITp6053JovJpHuiLhIWf-oKvOR01kjvLg/pub Block Explorer: https://skynet.hydrachain.org/ Osta HYDRA-rahaketta nyt!

HYDRA (HYDRA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HYDRA (HYDRA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Kokonaistarjonta: $ 31.70M $ 31.70M $ 31.70M Kierrossa oleva tarjonta: $ 28.55M $ 28.55M $ 28.55M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 32.1 $ 32.1 $ 32.1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.14448216877486206 $ 0.14448216877486206 $ 0.14448216877486206 Nykyinen hinta: $ 0.1599 $ 0.1599 $ 0.1599 Lue lisää HYDRA (HYDRA) -rahakkeen hinnasta

HYDRA (HYDRA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HYDRA (HYDRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HYDRA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HYDRA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HYDRA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HYDRA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HYDRA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HYDRA (HYDRA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HYDRA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HYDRA-rahakkeita MEXCistä nyt!

HYDRA (HYDRA) -rahakkeen hintahistoria HYDRA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HYDRA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HYDRA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HYDRA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HYDRA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HYDRA-rahakkeen hintaennuste nyt!

