HYDRA (HYDRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1596. Viimeisen 24 tunnin aikana HYDRA on vaihdellut alimmillaan $ 0.1591 ja korkeimmillaan $ 0.1609 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HYDRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 52.17624526, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.14448216877486206.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HYDRA on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
HYDRA (HYDRA) -rahakkeen markkinatiedot
No.1463
$ 4.55M
$ 56.78K
$ 5.06M
28.52M
31,700,218.4787345
2021-06-30 00:00:00
NONE
HYDRA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.78K. HYDRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.52M ja sen kokonaistarjonta on 31700218.4787345. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.06M.
HYDRA (HYDRA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän HYDRA-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0248
-13.45%
60 päivää
$ -0.0208
-11.53%
90 päivää
$ -0.0385
-19.44%
HYDRA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HYDRA-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
HYDRA 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0248 (-13.45%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
HYDRA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HYDRA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0208 (-11.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
HYDRA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0385 (-19.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle HYDRA (HYDRA)?
Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.
HYDRA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja HYDRA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista HYDRA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue HYDRA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään HYDRA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
HYDRA-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon HYDRA (HYDRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HYDRA (HYDRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HYDRA-rahakkeelle.
HYDRA (HYDRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HYDRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
HYDRA (HYDRA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa HYDRA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa HYDRA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.