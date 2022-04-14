Honeyland (HXD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Honeyland (HXD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Honeyland (HXD) -rahakkeen tiedot Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project. Virallinen verkkosivusto: https://honey.land/ Valkoinen paperi: https://docs.honey.land/hc/en/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug Osta HXD-rahaketta nyt!

Honeyland (HXD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Honeyland (HXD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.282 $ 0.282 $ 0.282 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002983921944491519 $ 0.002983921944491519 $ 0.002983921944491519 Nykyinen hinta: $ 0.00339 $ 0.00339 $ 0.00339 Lue lisää Honeyland (HXD) -rahakkeen hinnasta

Honeyland (HXD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Honeyland (HXD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HXD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HXD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HXD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HXD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HXD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Honeyland (HXD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HXD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HXD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Honeyland (HXD) -rahakkeen hintahistoria HXD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HXD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HXD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HXD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HXD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HXD-rahakkeen hintaennuste nyt!

