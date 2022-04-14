Chihuahua (HUAHUA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Chihuahua (HUAHUA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Chihuahua (HUAHUA) -rahakkeen tiedot Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.chihuahua.wtf/ Block Explorer: https://www.mintscan.io/chihuahua Osta HUAHUA-rahaketta nyt!

Chihuahua (HUAHUA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chihuahua (HUAHUA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Kokonaistarjonta: $ 103.00B $ 103.00B $ 103.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 93.55B $ 93.55B $ 93.55B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.006378 $ 0.006378 $ 0.006378 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 Nykyinen hinta: $ 0.00003232 $ 0.00003232 $ 0.00003232 Lue lisää Chihuahua (HUAHUA) -rahakkeen hinnasta

Chihuahua (HUAHUA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chihuahua (HUAHUA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HUAHUA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HUAHUA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HUAHUA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HUAHUA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

