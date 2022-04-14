HeadStarter (HST) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HeadStarter (HST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HeadStarter (HST) -rahakkeen tiedot HeadStarter is the Web3 Start-up Accelerator and Launchpad of the Hedera Ecosystem. Innovating through Web3 crowdfunding solutions via an array of products from IDOs, INOs to StakePools and much more, HeadStarter offers a complete service suite to ensure the success of emerging Web3 start-ups. Virallinen verkkosivusto: https://headstarter.org/ Block Explorer: https://hashscan.io/#/mainnet/token/0.0.968069 Osta HST-rahaketta nyt!

HeadStarter (HST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HeadStarter (HST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.15M $ 23.15M $ 23.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.093 $ 0.093 $ 0.093 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003887105623902062 $ 0.003887105623902062 $ 0.003887105623902062 Nykyinen hinta: $ 0.009261 $ 0.009261 $ 0.009261 Lue lisää HeadStarter (HST) -rahakkeen hinnasta

HeadStarter (HST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HeadStarter (HST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HST-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HeadStarter (HST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HST-rahakkeita MEXCistä nyt!

HeadStarter (HST) -rahakkeen hintahistoria HST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HST-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!