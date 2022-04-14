HIRO (HRT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HIRO (HRT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HIRO (HRT) -rahakkeen tiedot HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology. Virallinen verkkosivusto: https://hiro-token.com/ Valkoinen paperi: https://hiros-organization-1.gitbook.io/hiro-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x40787b15b30835c8da910b3da62c7d5691cc5c65 Osta HRT-rahaketta nyt!

HIRO (HRT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HIRO (HRT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 489.00K $ 489.00K $ 489.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000042271081220727 $ 0.000042271081220727 $ 0.000042271081220727 Nykyinen hinta: $ 0.000489 $ 0.000489 $ 0.000489 Lue lisää HIRO (HRT) -rahakkeen hinnasta

HIRO (HRT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HIRO (HRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HRT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HRT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HRT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HRT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HRT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HIRO (HRT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HRT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HRT-rahakkeita MEXCistä nyt!

HIRO (HRT) -rahakkeen hintahistoria HRT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HRT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HRT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HRT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HRT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HRT-rahakkeen hintaennuste nyt!

