Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen tiedot The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization. Virallinen verkkosivusto: https://app.mvhq.io/ Valkoinen paperi: https://litepaper.mvhq.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde6AcEAF7F2dCEB3d425643C5F85351f2B38FcdE Osta HQ-rahaketta nyt!

Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.276 $ 0.276 $ 0.276 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000929013700379791 $ 0.000929013700379791 $ 0.000929013700379791 Nykyinen hinta: $ 0.001433 $ 0.001433 $ 0.001433 Lue lisää Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen hinnasta

Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HQ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HQ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HQ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen hintahistoria HQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HQ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HQ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

