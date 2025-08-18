Lisätietoja HQ-rahakkeesta

Metaverse HQ-logo

Metaverse HQ – hinta (HQ)

1HQ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Metaverse HQ (HQ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:08:17 (UTC+8)

Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-6.81%

Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001506. Viimeisen 24 tunnin aikana HQ on vaihdellut alimmillaan $ 0.001506 ja korkeimmillaan $ 0.001506 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.013291326792334588, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000929013700379791.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HQ on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -6.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen markkinatiedot

Metaverse HQ-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00. HQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.51M.

Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Metaverse HQ-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000437-22.50%
60 päivää$ -0.000236-13.55%
90 päivää$ -0.000494-24.70%
Metaverse HQ-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HQ-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Metaverse HQ 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000437 (-22.50%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Metaverse HQ-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HQ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000236 (-13.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Metaverse HQ-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000494 (-24.70%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Metaverse HQ (HQ)?

Tarkista Metaverse HQ-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Metaverse HQ (HQ)

The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization.

Metaverse HQ on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Metaverse HQ-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HQ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Metaverse HQ-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Metaverse HQ-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Metaverse HQ-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Metaverse HQ (HQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metaverse HQ (HQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metaverse HQ-rahakkeelle.

Tarkista Metaverse HQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen tokenomiikka

Metaverse HQ (HQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Metaverse HQ (HQ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Metaverse HQ:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Metaverse HQ MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HQ paikallisiin valuuttoihin

Metaverse HQ-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Metaverse HQ toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Metaverse HQ-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Metaverse HQ”

Paljonko Metaverse HQ (HQ) on arvoltaan tänään?
HQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001506 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HQ-USD-parin nykyinen hinta?
HQ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001506. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Metaverse HQ-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HQ markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli HQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HQ saavutti ATH-hinnaksi 0.013291326792334588 USD.
Mikä oli HQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000929013700379791 USD.
Mikä on HQ-rahakkeen treidausvolyymi?
HQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00 USD.
Nouseeko HQ tänä vuonna korkeammalle?
HQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HQ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:08:17 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

