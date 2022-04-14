Housecoin (HOUSE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Housecoin (HOUSE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Housecoin (HOUSE) -rahakkeen tiedot A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices. Virallinen verkkosivusto: https://www.webuyhousecoins.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DitHyRMQiSDhn5cnKMJV2CDDt6sVct96YrECiM49pump Osta HOUSE-rahaketta nyt!

Housecoin (HOUSE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Housecoin (HOUSE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.17M $ 19.17M $ 19.17M Kokonaistarjonta: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Kierrossa oleva tarjonta: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.20M $ 19.20M $ 19.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.130927 $ 0.130927 $ 0.130927 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01081490906745394 $ 0.01081490906745394 $ 0.01081490906745394 Nykyinen hinta: $ 0.019199 $ 0.019199 $ 0.019199 Lue lisää Housecoin (HOUSE) -rahakkeen hinnasta

Housecoin (HOUSE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Housecoin (HOUSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOUSE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOUSE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOUSE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOUSE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HOUSE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Housecoin (HOUSE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HOUSE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HOUSE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Housecoin (HOUSE) -rahakkeen hintahistoria HOUSE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOUSE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HOUSE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HOUSE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOUSE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HOUSE-rahakkeen hintaennuste nyt!

