HOP (HOP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HOP (HOP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HOP (HOP) -rahakkeen tiedot Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup’s challenge period. Virallinen verkkosivusto: https://hop.exchange/ Valkoinen paperi: https://hop.exchange/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc Osta HOP-rahaketta nyt!

HOP (HOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HOP (HOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.76M $ 11.76M $ 11.76M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 $ 0.004646290994782193 Nykyinen hinta: $ 0.011757 $ 0.011757 $ 0.011757 Lue lisää HOP (HOP) -rahakkeen hinnasta

HOP (HOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HOP (HOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HOP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HOP (HOP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HOP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HOP-rahakkeita MEXCistä nyt!

HOP (HOP) -rahakkeen hintahistoria HOP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HOP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HOP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HOP-rahakkeen hintaennuste nyt!

