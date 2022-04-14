Robinhood (HOOD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Robinhood (HOOD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Robinhood (HOOD) -rahakkeen tiedot A token that embodies the power of fairness, transparency, and unity. The RobinHood movement proves that when individuals unite, they can challenge even the most entrenched systems. Virallinen verkkosivusto: https://hoodsolana.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/h5NciPdMZ5QCB5BYETJMYBMpVx9ZuitR6HcVjyBhood Osta HOOD-rahaketta nyt!

Robinhood (HOOD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Robinhood (HOOD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Kokonaistarjonta: $ 44.55B $ 44.55B $ 44.55B Kierrossa oleva tarjonta: $ 44.55B $ 44.55B $ 44.55B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0024498 $ 0.0024498 $ 0.0024498 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000016852727729194 $ 0.000016852727729194 $ 0.000016852727729194 Nykyinen hinta: $ 0.00002931 $ 0.00002931 $ 0.00002931 Lue lisää Robinhood (HOOD) -rahakkeen hinnasta

Robinhood (HOOD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Robinhood (HOOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOOD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOOD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOOD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOOD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Robinhood (HOOD) -rahakkeen hintahistoria HOOD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOOD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HOOD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HOOD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOOD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HOOD-rahakkeen hintaennuste nyt!

