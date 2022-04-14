Robinhood (HOOD) -rahakkeen tokenomiikka

Robinhood (HOOD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Robinhood (HOOD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Robinhood (HOOD) -rahakkeen tiedot

A token that embodies the power of fairness, transparency, and unity. The RobinHood movement proves that when individuals unite, they can challenge even the most entrenched systems.

Virallinen verkkosivusto:
https://hoodsolana.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/h5NciPdMZ5QCB5BYETJMYBMpVx9ZuitR6HcVjyBhood

Robinhood (HOOD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Robinhood (HOOD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
Kokonaistarjonta:
$ 44.55B
$ 44.55B$ 44.55B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 44.55B
$ 44.55B$ 44.55B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0024498
$ 0.0024498$ 0.0024498
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000016852727729194
$ 0.000016852727729194$ 0.000016852727729194
Nykyinen hinta:
$ 0.00002931
$ 0.00002931$ 0.00002931

Robinhood (HOOD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Robinhood (HOOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä HOOD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOOD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät HOOD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOOD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HOOD-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Robinhood (HOOD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HOOD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Robinhood (HOOD) -rahakkeen hintahistoria

HOOD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

HOOD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne HOOD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOOD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.