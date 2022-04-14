Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Homer Simpson (HOMER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen tiedot HOMER is memecoin on Solana chain Virallinen verkkosivusto: https://homersimpson.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DbDzhx2YaSiRs1SmE3WoTgSUzUCMKWvLRRHQ8C3WjqVH Osta HOMER-rahaketta nyt!

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 30.03K $ 30.03K $ 30.03K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000000001356 $ 0.00000000001356 $ 0.00000000001356 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000000000003647 $ 0.00000000000003647 $ 0.00000000000003647 Nykyinen hinta: $ 0.0000000000000715 $ 0.0000000000000715 $ 0.0000000000000715 Lue lisää Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen hinnasta

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOMER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOMER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOMER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOMER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HOMER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HOMER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HOMER-rahakkeita MEXCistä nyt!

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen hintahistoria HOMER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOMER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HOMER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HOMER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOMER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HOMER-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!