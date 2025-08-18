Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000000000000878
$ 0.0000000000000878
24 h:n matalin
$ 0.0000000000001044
$ 0.0000000000001044
24 h:n korkein
$ 0.0000000000000878
$ 0.0000000000000878
$ 0.0000000000001044
$ 0.0000000000001044
$ 0.000000000021019436
$ 0.000000000021019436
$ 0.00000000000003647
$ 0.00000000000003647
0.00%
0.00%
+15.83%
+15.83%
Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000000000000878. Viimeisen 24 tunnin aikana HOMER on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000000000000878 ja korkeimmillaan $ 0.0000000000001044 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOMER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000000021019436, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000000000003647.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HOMER on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +15.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen markkinatiedot
No.7593
$ 0.00
$ 0.00
$ 417.05
$ 417.05
$ 36.88K
$ 36.88K
0.00
0.00
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
SOL
Homer Simpson-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 417.05. HOMER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 420000000000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.88K.
Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Homer Simpson-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0000000000000051
-5.49%
60 päivää
$ +0.0000000000000159
+22.11%
90 päivää
$ +0.0000000000000152
+20.93%
Homer Simpson-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HOMER-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Homer Simpson 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000000000000051 (-5.49%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Homer Simpson-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HOMER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000000000159 (+22.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Homer Simpson-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000000000000152 (+20.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Homer Simpson (HOMER)?
Homer Simpson on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Homer Simpson-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista HOMER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Homer Simpson-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Homer Simpson-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Homer Simpson-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Homer Simpson (HOMER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Homer Simpson (HOMER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Homer Simpson-rahakkeelle.
Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOMER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Homer Simpson (HOMER) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Homer Simpson:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Homer Simpson MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.