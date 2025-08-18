Lisätietoja HOMER-rahakkeesta

HOMER-rahakkeen hintatiedot

HOMER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HOMER-rahakkeen tokenomiikka

HOMER-rahakkeen hintaennuste

HOMER-rahakkeen historia

HOMER-osto-opas

HOMER/fiat-valuuttamuunnin

HOMER-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Homer Simpson-logo

Homer Simpson – hinta (HOMER)

1HOMER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000000000000878
$0.0000000000000878$0.0000000000000878
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Homer Simpson (HOMER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:07:42 (UTC+8)

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000000000000878
$ 0.0000000000000878$ 0.0000000000000878
24 h:n matalin
$ 0.0000000000001044
$ 0.0000000000001044$ 0.0000000000001044
24 h:n korkein

$ 0.0000000000000878
$ 0.0000000000000878$ 0.0000000000000878

$ 0.0000000000001044
$ 0.0000000000001044$ 0.0000000000001044

$ 0.000000000021019436
$ 0.000000000021019436$ 0.000000000021019436

$ 0.00000000000003647
$ 0.00000000000003647$ 0.00000000000003647

0.00%

0.00%

+15.83%

+15.83%

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000000000000878. Viimeisen 24 tunnin aikana HOMER on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000000000000878 ja korkeimmillaan $ 0.0000000000001044 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOMER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000000021019436, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000000000003647.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOMER on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +15.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen markkinatiedot

No.7593

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 417.05
$ 417.05$ 417.05

$ 36.88K
$ 36.88K$ 36.88K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

SOL

Homer Simpson-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 417.05. HOMER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 420000000000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.88K.

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Homer Simpson-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0000000000000051-5.49%
60 päivää$ +0.0000000000000159+22.11%
90 päivää$ +0.0000000000000152+20.93%
Homer Simpson-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HOMER-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Homer Simpson 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000000000000051 (-5.49%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Homer Simpson-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HOMER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000000000159 (+22.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Homer Simpson-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000000000000152 (+20.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Homer Simpson (HOMER)?

Tarkista Homer Simpson-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Homer Simpson (HOMER)

HOMER is memecoin on Solana chain

Homer Simpson on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Homer Simpson-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HOMER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Homer Simpson-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Homer Simpson-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Homer Simpson-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Homer Simpson (HOMER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Homer Simpson (HOMER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Homer Simpson-rahakkeelle.

Tarkista Homer Simpson-rahakkeen hintaennuste nyt!

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen tokenomiikka

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOMER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Homer Simpson (HOMER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Homer Simpson:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Homer Simpson MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HOMER paikallisiin valuuttoihin

1 Homer Simpson(HOMER) - VND
0.000000002310457
1 Homer Simpson(HOMER) - AUD
A$0.00000000000013609
1 Homer Simpson(HOMER) - GBP
0.000000000000064972
1 Homer Simpson(HOMER) - EUR
0.000000000000075508
1 Homer Simpson(HOMER) - USD
$0.0000000000000878
1 Homer Simpson(HOMER) - MYR
RM0.000000000000370516
1 Homer Simpson(HOMER) - TRY
0.000000000003593654
1 Homer Simpson(HOMER) - JPY
¥0.0000000000129944
1 Homer Simpson(HOMER) - ARS
ARS$0.000000000115374468
1 Homer Simpson(HOMER) - RUB
0.000000000007074046
1 Homer Simpson(HOMER) - INR
0.000000000007663184
1 Homer Simpson(HOMER) - IDR
Rp0.000000001439344032
1 Homer Simpson(HOMER) - KRW
0.000000000122969168
1 Homer Simpson(HOMER) - PHP
0.000000000005019526
1 Homer Simpson(HOMER) - EGP
￡E.0.000000000004257422
1 Homer Simpson(HOMER) - BRL
R$0.000000000000480266
1 Homer Simpson(HOMER) - CAD
C$0.000000000000122042
1 Homer Simpson(HOMER) - BDT
0.000000000010678236
1 Homer Simpson(HOMER) - NGN
0.000000000134868702
1 Homer Simpson(HOMER) - COP
$0.00000000035403155
1 Homer Simpson(HOMER) - ZAR
R.0.000000000001556694
1 Homer Simpson(HOMER) - UAH
0.000000000003615604
1 Homer Simpson(HOMER) - VES
Bs0.0000000000120286
1 Homer Simpson(HOMER) - CLP
$0.000000000085166
1 Homer Simpson(HOMER) - PKR
Rs0.000000000024752576
1 Homer Simpson(HOMER) - KZT
0.000000000047178452
1 Homer Simpson(HOMER) - THB
฿0.000000000002868426
1 Homer Simpson(HOMER) - TWD
NT$0.0000000000026779
1 Homer Simpson(HOMER) - AED
د.إ0.000000000000322226
1 Homer Simpson(HOMER) - CHF
Fr0.00000000000007024
1 Homer Simpson(HOMER) - HKD
HK$0.000000000000685718
1 Homer Simpson(HOMER) - AMD
֏0.00000000003360106
1 Homer Simpson(HOMER) - MAD
.د.م0.000000000000791078
1 Homer Simpson(HOMER) - MXN
$0.000000000001647128
1 Homer Simpson(HOMER) - SAR
ريال0.00000000000032925
1 Homer Simpson(HOMER) - PLN
0.000000000000321348
1 Homer Simpson(HOMER) - RON
лв0.00000000000038193
1 Homer Simpson(HOMER) - SEK
kr0.000000000000844636
1 Homer Simpson(HOMER) - BGN
лв0.000000000000147504
1 Homer Simpson(HOMER) - HUF
Ft0.000000000029986334
1 Homer Simpson(HOMER) - CZK
0.000000000001858726
1 Homer Simpson(HOMER) - KWD
د.ك0.000000000000026779
1 Homer Simpson(HOMER) - ILS
0.000000000000299398
1 Homer Simpson(HOMER) - AOA
Kz0.000000000080476602
1 Homer Simpson(HOMER) - BHD
.د.ب0.0000000000000330128
1 Homer Simpson(HOMER) - BMD
$0.0000000000000878
1 Homer Simpson(HOMER) - DKK
kr0.000000000000564554
1 Homer Simpson(HOMER) - HNL
L0.000000000002308262
1 Homer Simpson(HOMER) - MUR
0.000000000004015094
1 Homer Simpson(HOMER) - NAD
$0.000000000001551426
1 Homer Simpson(HOMER) - NOK
kr0.000000000000893804
1 Homer Simpson(HOMER) - NZD
$0.000000000000150138
1 Homer Simpson(HOMER) - PAB
B/.0.0000000000000878
1 Homer Simpson(HOMER) - PGK
K0.000000000000363492
1 Homer Simpson(HOMER) - QAR
ر.ق0.000000000000319592
1 Homer Simpson(HOMER) - RSD
дин.0.000000000008865166

Homer Simpson-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Homer Simpson toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Homer Simpson-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Homer Simpson”

Paljonko Homer Simpson (HOMER) on arvoltaan tänään?
HOMER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000000000000878 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOMER-USD-parin nykyinen hinta?
HOMER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000000000000878. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Homer Simpson-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOMER markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOMER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOMER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli HOMER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOMER saavutti ATH-hinnaksi 0.000000000021019436 USD.
Mikä oli HOMER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOMER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000000000003647 USD.
Mikä on HOMER-rahakkeen treidausvolyymi?
HOMER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 417.05 USD.
Nouseeko HOMER tänä vuonna korkeammalle?
HOMER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOMER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:07:42 (UTC+8)

Homer Simpson (HOMER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

HOMER-USD-laskin

Summa

HOMER
HOMER
USD
USD

1 HOMER = 0 USD

Treidaa HOMER-rahaketta

HOMERUSDT
$0.0000000000000878
$0.0000000000000878$0.0000000000000878
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu