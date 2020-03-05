Handshake (HNS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Handshake (HNS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Handshake (HNS) -rahakkeen tiedot Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem. Virallinen verkkosivusto: https://handshake.org/ Valkoinen paperi: https://hsd-dev.org/ Block Explorer: https://e.hnsfans.com/ Osta HNS-rahaketta nyt!

Handshake (HNS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Handshake (HNS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.86M Kokonaistarjonta: $ 2.04B Kierrossa oleva tarjonta: $ 674.17M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.77M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.86721 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005236327072680755 Nykyinen hinta: $ 0.010181

Handshake (HNS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Handshake (HNS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HNS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HNS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HNS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HNS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

