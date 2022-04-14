Hakuto Metaverse (HKTM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hakuto Metaverse (HKTM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hakuto Metaverse (HKTM) -rahakkeen tiedot Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse. Virallinen verkkosivusto: https://www.hakuto.io/ Valkoinen paperi: https://hakuto-white-paper.gitbook.io/hakuto/roadmap/introduction Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3f36346f6389ab3253d0f4ebacde5c5dcd384a0b Osta HKTM-rahaketta nyt!

Hakuto Metaverse (HKTM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hakuto Metaverse (HKTM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.08917 $ 0.08917 $ 0.08917 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0022 $ 0.0022 $ 0.0022 Lue lisää Hakuto Metaverse (HKTM) -rahakkeen hinnasta

Hakuto Metaverse (HKTM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hakuto Metaverse (HKTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HKTM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HKTM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HKTM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HKTM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HKTM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hakuto Metaverse (HKTM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HKTM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HKTM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hakuto Metaverse (HKTM) -rahakkeen hintahistoria HKTM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HKTM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HKTM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HKTM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HKTM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HKTM-rahakkeen hintaennuste nyt!

