HIPPOP (HIPPOP) -rahakkeen tokenomiikka

HIPPOP (HIPPOP) -rahakkeen tiedot $HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released. Virallinen verkkosivusto: https://hypeboy.xyz/ Valkoinen paperi: https://the-hype-lab.gitbook.io/litepaper_eng Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xa0995d43901551601060447f9aBf93ebc277cEC2 Osta HIPPOP-rahaketta nyt!

HIPPOP (HIPPOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HIPPOP (HIPPOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 459.25K $ 459.25K $ 459.25K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.20281 $ 0.20281 $ 0.20281 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 Nykyinen hinta: $ 0.0003674 $ 0.0003674 $ 0.0003674 Lue lisää HIPPOP (HIPPOP) -rahakkeen hinnasta

HIPPOP (HIPPOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HIPPOP (HIPPOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HIPPOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HIPPOP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HIPPOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HIPPOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HIPPOP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HIPPOP (HIPPOP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HIPPOP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HIPPOP-rahakkeita MEXCistä nyt!

HIPPOP (HIPPOP) -rahakkeen hintahistoria HIPPOP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HIPPOP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HIPPOP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HIPPOP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HIPPOP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HIPPOP-rahakkeen hintaennuste nyt!

