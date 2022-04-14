HI (HI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HI (HI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HI (HI) -rahakkeen tiedot HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. Virallinen verkkosivusto: https://www.hi.com/ Valkoinen paperi: https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 Osta HI-rahaketta nyt!

HI (HI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HI (HI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 62.07B $ 62.07B $ 62.07B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0615 $ 0.0615 $ 0.0615 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000083595007139463 $ 0.000083595007139463 $ 0.000083595007139463 Nykyinen hinta: $ 0.0000877 $ 0.0000877 $ 0.0000877 Lue lisää HI (HI) -rahakkeen hinnasta

HI (HI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HI (HI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HI (HI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HI-rahakkeita MEXCistä nyt!

HI (HI) -rahakkeen hintahistoria HI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!