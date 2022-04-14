Hashflow (HFT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hashflow (HFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hashflow (HFT) -rahakkeen tiedot Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades. Virallinen verkkosivusto: https://hashflow.com/ Valkoinen paperi: https://docs.hashflow.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb3999F658C0391d94A37f7FF328F3feC942BcADC Osta HFT-rahaketta nyt!

Hashflow (HFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hashflow (HFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 50.73M $ 50.73M $ 50.73M Kokonaistarjonta: $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M Kierrossa oleva tarjonta: $ 599.24M $ 599.24M $ 599.24M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 84.44M $ 84.44M $ 84.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 10 $ 10 $ 10 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04335243083916917 $ 0.04335243083916917 $ 0.04335243083916917 Nykyinen hinta: $ 0.08466 $ 0.08466 $ 0.08466 Lue lisää Hashflow (HFT) -rahakkeen hinnasta

Hashflow (HFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hashflow (HFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HFT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HFT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hashflow (HFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HFT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hashflow (HFT) -rahakkeen hintahistoria HFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HFT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HFT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HFT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!