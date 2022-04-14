Hashflow (HFT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Hashflow (HFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Hashflow (HFT) -rahakkeen tiedot

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

Virallinen verkkosivusto:
https://hashflow.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.hashflow.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb3999F658C0391d94A37f7FF328F3feC942BcADC

Hashflow (HFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Hashflow (HFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 50.73M
$ 50.73M
Kokonaistarjonta:
$ 997.35M
$ 997.35M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 599.24M
$ 599.24M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 84.44M
$ 84.44M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 10
$ 10
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.04335243083916917
$ 0.04335243083916917
Nykyinen hinta:
$ 0.08466
$ 0.08466

Hashflow (HFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Hashflow (HFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä HFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HFT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät HFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HFT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Hashflow (HFT) -rahakkeen salkkuusi?

Hashflow (HFT) -rahakkeen hintahistoria

HFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

HFT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne HFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.