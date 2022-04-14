SphereX (HERE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SphereX (HERE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SphereX (HERE) -rahakkeen tiedot SphereX is a cutting-edge decentralized exchange (DEX) redefining digital asset trading with unmatched freedom and innovation. Our platform combines offchain matching for rapid trade execution, onchain settlement for maximum security, and cross-margin trading for capital efficiency. Virallinen verkkosivusto: https://www.sx.xyz/ Valkoinen paperi: https://bit.ly/SphereX_Litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD722424cF94b583752dfc80C08e2531AB3b762dc Osta HERE-rahaketta nyt!

SphereX (HERE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SphereX (HERE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 321.30K $ 321.30K $ 321.30K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.16888 $ 0.16888 $ 0.16888 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000199942621984002 $ 0.000199942621984002 $ 0.000199942621984002 Nykyinen hinta: $ 0.000357 $ 0.000357 $ 0.000357 Lue lisää SphereX (HERE) -rahakkeen hinnasta

SphereX (HERE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SphereX (HERE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HERE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HERE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HERE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HERE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HERE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SphereX (HERE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HERE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HERE-rahakkeita MEXCistä nyt!

SphereX (HERE) -rahakkeen hintahistoria HERE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HERE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HERE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HERE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HERE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HERE-rahakkeen hintaennuste nyt!

